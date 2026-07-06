Ηράκλειο: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης το τελευταίο αντίο στη Μαρία Αντωνογιαννάκη – ΦΩΤΟ

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν σήμερα την δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία απεβίωσε ξαφνικά σε ηλικία 46 ετών έπειτα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο.

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Μαρία Αντωνογιαννάκη, Ηράκλειο, κηδεία, δημοσιογράφος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 46 ετών.
  • Η 46χρονη απεβίωσε έπειτα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, με την ιατροδικαστική να δείχνει εκτεταμένο αιμάτωμα στον εγκέφαλο.
  • Ο ξαφνικός θάνατός της έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά της και τους συναδέλφους της, ενώ υπήρχε και οικογενειακό ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με δάκρυα στα μάτια και ένα απέραντο «γιατί», αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, τη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, που έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 46 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε στον ναό του Αγίου Ιωάννη Κνωσσού, όπου πλήθος κόσμου έσπευσε να της πει το τελευταίο αντίο.

Ανάμεσα σε εκείνους που με δάκρυα στα μάτια την αποχαιρέτησαν, ήταν συνάδελφοί της από τον Όμιλο της Κρήτη ΤV, της εφημερίδας Νέα Κρήτη και του site neakriti.gr όπου εργαζόταν για πολλά χρόνια, οι οποίοι έκαναν λόγο για μία μάχιμη συνάδελφο, με ήθος, «κοφτερή» πένα και εντιμότητα.

«Ήσουν η χαρά της ζωής. Ένα χαμόγελο που μπορούσε να φωτίσει έναν ολόκληρο χώρο. Μια φωνή που γέμιζε τις αίθουσες, μία παρουσία που δεν περνούσε ποτέ απαρατήρητη» ανέφερε στον επικήδειο που εκφώνησε, ο αρχισυντάκτης του δελτίου ειδήσεων της Κρήτη TV Μάνος Δασκαλάκης και συμπλήρωσε: «Εκεί, στη μεγάλη αίθουσα των δημοσιογράφων, το χαμόγελό σου θα υπάρχει πάντα. Η φωνή σου θα ακούγεται πάντα. Τα πειράγματά σου, εκείνες οι ατάκες που μόνο εσύ ήξερες να λες, με το δικό σου μοναδικό τρόπο. Πάντα θα γυρίζουμε τα κεφάλι, νομίζοντας ότι είσαι εκεί». «Είμαστε συντετριμμένοι, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχουν σήμερα μεγάλες λέξεις, δεν υπάρχουν φράσεις που μπορούν να περιγράψουν αυτό που νιώθουμε. Υπάρχει μόνο ένα τεράστιο “γιατί” και μία απουσία που ήδη μοιάζει αβάσταχτη» συνέχισε και κατέληξε: «Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένη συναδέλφισσα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Το «παρών» στην κηδεία της 46χρονης δημοσιογράφου, που βρέθηκε νεκρή χθες το απόγευμα μέσα στο αυτοκίνητό της, στο γκαράζ του σπιτιού της, έδωσαν ακόμα, τοπικοί φορείς, που εξήραν το ήθος και τον επαγγελματισμό της.

Δείτε φωτογραφίες:

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