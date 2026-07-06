Ηράκλειο: Βαρύ εγκεφαλικό «έδειξε» η ιατροδικαστική για τον θάνατο της Μαρία Αντωνογιαννάκη

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Βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο «έδειξε» η ιατροδικαστική εξέταση για τον αιφνίδιο θάνατο της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, στην Κρήτη, ανατρέποντας τις αρχικές εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για ανακοπή καρδιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Νέας Κρήτης, η 46χρονη υπέστη εκτεταμένο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, γεγονός που οδήγησε στο μοιραίο εγκεφαλικό επεισόδιο.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Αντωνογιαννάκη εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής (05.07) μέσα στο αυτοκίνητο της, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ωστόσο, ήταν ήδη αργά, καθώς η γυναίκα είχε ήδη καταλήξει.

Ο θάνατος της Μαρίας Αντωνογιαννάκη έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά της, τους φίλους, τους συγγενείς και τους συναδέλφους της.

Ο ξαφνικός θάνατός της «πάγωσε» όσους τη γνώριζαν και την εκτιμούσαν για την προσωπικότητά της, το χαμόγελο, τη ζωντάνια και τη χαρά που μετέδιδε γύρω της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, υπήρχε οικογενειακό ιστορικό, καθώς ο πατέρας της είχε υποστεί στο παρελθόν εγκεφαλικό επεισόδιο, περίπου στην ηλικία των 30 ετών.

Σήμερα η κηδεία της

Το τελευταίο αντίο στη Μαρία Αντωνογιαννάκη θα πουν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που τη γνώρισαν και την αγάπησαν.

Η κηδεία της θα τελεστεί στις 16:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, ενώ η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 15:30.