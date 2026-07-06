Ηράκλειο: Βαρύ εγκεφαλικό «έδειξε» η ιατροδικαστική για τον θάνατο της Μαρία Αντωνογιαννάκη

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη απεβίωσε από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, ανατρέποντας τις αρχικές εκτιμήσεις για ανακοπή καρδιάς. Η 46χρονη υπέστη εκτεταμένο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, και ο θάνατός της έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της. Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Μαρία Αντωνογιαννάκη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο «έδειξε» η ιατροδικαστική εξέταση για τον αιφνίδιο θάνατο της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, ανατρέποντας τις αρχικές εκτιμήσεις.
  • Η 46χρονη υπέστη εκτεταμένο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, γεγονός που οδήγησε στο μοιραίο εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο θάνατός της έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά της και τους συναδέλφους της.
  • Το τελευταίο αντίο στη Μαρία Αντωνογιαννάκη θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η κηδεία της θα τελεστεί στις 16:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο «έδειξε» η ιατροδικαστική εξέταση για τον αιφνίδιο θάνατο της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, στην Κρήτη, ανατρέποντας τις αρχικές εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για ανακοπή καρδιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Νέας Κρήτης, η 46χρονη υπέστη εκτεταμένο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, γεγονός που οδήγησε στο μοιραίο εγκεφαλικό επεισόδιο.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Αντωνογιαννάκη εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής (05.07) μέσα στο αυτοκίνητο της, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ωστόσο, ήταν ήδη αργά, καθώς η γυναίκα είχε ήδη καταλήξει.

Ο θάνατος της Μαρίας Αντωνογιαννάκη έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά της, τους φίλους, τους συγγενείς και τους συναδέλφους της.

Ο ξαφνικός θάνατός της «πάγωσε» όσους τη γνώριζαν και την εκτιμούσαν για την προσωπικότητά της, το χαμόγελο, τη ζωντάνια και τη χαρά που μετέδιδε γύρω της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, υπήρχε οικογενειακό ιστορικό, καθώς ο πατέρας της είχε υποστεί στο παρελθόν εγκεφαλικό επεισόδιο, περίπου στην ηλικία των 30 ετών.

Σήμερα η κηδεία της

Το τελευταίο αντίο στη Μαρία Αντωνογιαννάκη θα πουν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που τη γνώρισαν και την αγάπησαν.

Η κηδεία της θα τελεστεί στις 16:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, ενώ η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 15:30.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ