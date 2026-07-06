Μαρινάκης: Τι απάντησε για το ενδεχόμενο συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με Τραμπ και Ερντογάν στην Άγκυρα

Στην Άγκυρα μεταβαίνει την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα παραστεί στις 18:30 στο δείπνο των ηγετών των 32 κρατών-μελών, ενώ την Τετάρτη θα συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, δεν προβλέπεται κάποια κατ’ ιδίαν συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στο briefing εάν θα υπάρξει τετ α τετ του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο ή εάν γίνονται διαβουλεύσεις προς αυτή την κατεύθυνση, με τον Παύλο Μαρινάκη, να απαντά ότι «δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση».

Επίσης, ο κ. Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Και μάλιστα» πρόσθεσε, «δεν ενδείκνυται η συγκεκριμένη σύνοδος για μία τέτοια συνάντηση. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ ασφυκτικά τα χρονοδιαγράμματα για να επιτρέψουν μία τέτοια συνάντηση».

Ο κ Μαρινάκης είπε ότι για το πρόγραμμα και τις συναντήσεις του κ. Μητσοτάκη θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Επίσης ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο πρωθυπουργός θα απαντήσει στην ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη την Παρασκευή.

«Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, αν και δεν υπάρχει απόλυτη αναλογία μεταξύ των κοινοβουλευτικών συσχετισμών και αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς είναι να αποδείξουμε ότι αυτός ο εύκολος δρόμος που ευαγγελίζεται η αντιπολίτευση, σύσσωμη η αντιπολίτευση, και τα παλιά και τα νέα ή τέλος πάντων τα rebranded κόμματα, δεν οδηγεί πουθενά. Μακάρι να υπήρχε ένα κουμπί που να το πατήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση και να μειώσει τις τιμές ή μακάρι να υπήρχαν από κάπου λεφτά τα οποία να δίδονταν χωρίς περιορισμούς για να ανακουφιστεί η κοινωνία. Εμείς δεν περιγράφουμε μόνο τι θα δώσουμε, εμείς περιγράφουμε και το πώς το δίνουμε. Από πού βρίσκουμε τα λεφτά. Και έχουμε έναν οδικό χάρτη ο οποίος οδηγεί σταδιακά, ναι να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να αυξήσουμε ταχύτητες, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα στην αύξηση του εισοδήματος των πολιτών και παράλληλα είμαστε η κυβέρνηση που έβαλε κανόνες στην αγορά, μια υπηρεσία φάντασμα που ήταν η ΔΙ.Μ.Ε.Α την στελέχωσε, κάνουμε ελέγχους, βάζουμε πρόστιμα, παίρνουμε πρωτοβουλίες. Ναι, παραμένει τεράστιο θέμα η ακρίβεια, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά το θέμα δεν είναι η διαπίστωση, το θέμα είναι ποιες λύσεις προτείνει ο καθένας», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Υπάρχει ο δρόμος των κοστολογημένων λύσεων που μειώνει τις συνέπειες. εγώ δεν λέω ότι εξαφανίζει το πρόβλημα. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος. Και υπάρχει ο δρόμος του λαϊκισμού και των ανέξοδων υποσχέσεων της αντιπολίτευσης» πρόσθεσε.

Πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα

Τέλος, σε ερώτηση για την συνέντευξη Τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ο κ. Μαρινάκης είπε: «Η συνέντευξη έπρεπε να γίνει χθες, να έχει και μια σημειολογία, 5 Ιουλίου. Μια μέρα, δεν θα πάθαιναν κάτι, για να ζητήσουνε, όχι οι ίδιοι, αλλά για λογαριασμό του προέδρου τους, του κ. Τσίπρα, μια συγγνώμη για τον ντροπιαστικό διχαστικό δημοψήφισμα του 2015 και τα 120 δισεκατομμύρια που μας φόρτωσε σε εμάς και στις επόμενες γενιές στην πλάτη χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος.

Και επειδή φαντάζομαι ότι θα κάνουν και οικονομική ανάλυση με τα οικονομικά Τσίπρα, τέλος πάντων, τα οποία έχουμε μάθει και θα μιλήσουν για μέτρα σε ευρώ, φαντάζομαι δεν θα πούνε από πού θα τα βρούνε, αξίζει τον κόπο να θυμίσουμε ότι αν δεν είχε γίνει η κωλοτούμπα Τσίπρα και δεν είχαν ψηφίσει οι βουλευτές της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, τότε που τους έλεγαν προδότες και γερμανοτσολιάδες, Σήμερα ούτε εμείς, ούτε το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, ούτε κανείς δεν θα μπορούσε να μιλάει εντός Ευρώπης, εντός ευρώ».

«Τώρα, κοιτάξτε το να μιλάει ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για ψέματα είναι ό,τι πιο αντιφατικό μπορεί να σκεφτεί κανείς» τόνισε και σημείωσε ότι του έκανε εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ για την χθεσινή επέτειο του δημοψηφίσματος δεν έκανε κάποια ανακοίνωση. «Ενώ ήταν και εκείνο υπεύθυνο, με τους βουλευτές τους, στο γεγονός ότι έμεινε μαζί με τη ΝΔ η χώρα στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν έγιναν όλα αυτά εξ’ αμελείας, αν συνέβησαν εξ’ αμελείας, ή αν αρχίζουν πλέον και σκέφτονται να γίνουν ένα με τον κ. Τσίπρα, να το ξέρει αυτό ο κόσμος και οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνονται» ανέφερε.

«Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπαιγμός στους μαθητές της χώρας μας. Γιατί ο κ. Τσίπρας δεν έρχεται να μας πει ποια είναι η αντιπρότασή του» είπε.

«Είναι ένα σύστημα το οποίο κουράζει, αγχώνει τους μαθητές, καταλαβαίνει δηλαδή ότι αυτό που θα πει πιάνει τον κόσμο και έρχεται και βάζει ένα τίτλο, λέει ένα τσιτάτο για να γίνει συμπαθής. Αυτό κάνουν όλοι οι λαϊκιστές σε όλο τον κόσμο ή οι πολιτικοί που παλιά τους θυμόμασταν να βγαίνουν στα μπαλκόνια και να γίνονται ευχάριστοι και σε συνέχεια επιζήμιοι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το σύστημα αυτό χρειάζεται αναβάθμιση, βελτίωση και συνολικά το σχολείο. Γι’ αυτό και έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τον διάλογο για το νέο σχολείο, που θα είναι μάλιστα και στις κορυφαίες προτεραιότητες του προγράμματός μας για την επόμενη τετραετία» υπογράμμισε.