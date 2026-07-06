Νέα φωτιά στο Ηράκλειο – Πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφόρ

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Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική στο Ηράκλειο Κρήτης για φωτιά που εκδηλώθηκε στις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας στη δημοτική ενότητα Γαζίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική έκταση, σε δυσπρόσιτο σημείο με έντονο ανάγλυφο και κύριο χαρακτηριστικό την χαμηλή βλάστηση.

Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, αποτελούμενες από 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 09 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφόρ.

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, προκειμένου να διερευνήσει τις αιτίες εκδήλωσης της φωτιάς.