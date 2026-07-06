Meteo: Το 38% των δασών της Αττικής κάηκε μέσα στα 9 τελευταία χρόνια – Δείτε χάρτες

Περισσότερα από 700.000 στρέμματα, που αντιστοιχούν στο 28% της συνολικής επιφάνειας της Περιφέρειας Αττικής και στο 38% των δασικών εκτάσεων, έχουν γίνει στάχτη σε 13 μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τα τελευταία εννέα χρόνια (2017-2025), σύμφωνα με στοιχεία του meteo.gr. Η επικαιροποιημένη ανάλυση παρουσιάζεται με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στην Οινόη Αττικής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περισσότερα από 700.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σε 13 μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τα τελευταία εννέα χρόνια στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με στοιχεία του meteo.gr.
  • Το 38% της επιφάνειας των δασών της Αττικής, δηλαδή περίπου 465.000 στρέμματα, έχει καεί τα τελευταία εννέα χρόνια, σύμφωνα με την ανάλυση του meteo.gr.
  • Τα αποτελέσματα της επικαιροποιημένης ανάλυσης είναι εντυπωσιακά και ανησυχητικά, με την ελπίδα να αποφευχθούν μεγάλες δασικές πυρκαγιές το 2026 ώστε το ποσοστό του 38% να μην αυξηθεί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Περισσότερα από 700.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σε 13 μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τα τελευταία εννέα χρόνια στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα το meteo.gr.

Τα αποτελέσματα από την επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων από τις δασικές πυρκαγιές των τελευταίων εννέα ετών στο ηπειρωτικό κομμάτι της Περιφέρειας Αττικής, είναι εντυπωσιακά και ανησυχητικά. Σημειώνεται ότι η επικαιροποίηση έγινε με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στην Οινόη Αττικής (05 Ιουλίου 2026).

Συγκεκριμένα, από το 2017 μέχρι και το 2025, 13 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 700.000 στρέμματα σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS). Η περίμετρος των καμένων εκτάσεων δίνεται στο χάρτη που ακολουθεί.

Εικόνα 1. Περίμετρος των καμένων εκτάσεων στην Περιφέρεια Αττικής από το 2017 ως και το 2025. Με αποχρώσεις του κόκκινου, ροζ και μωβ σημειώνονται οι εκτάσεις που έχουν καεί το 2023, 2024 και το 2025 και με κίτρινα και πορτοκαλί χρώματα οι εκτάσεις που κάηκαν τα προηγούμενα 9 έτη. Με γκρι χρώμα σημειώνεται η ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής.

Η συνολική επιφάνεια της Περιφέρειας Αττικής (χωρίς την περιοχή της Τροιζηνίας, των νησιών και του Λεκανοπεδίου) είναι 2.500.000 στρέμματα, οπότε τα τελευταία εννέα έτη το 28% της συνολικής επιφάνειας έχει καεί από δασικές πυρκαγιές.

Στην Περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα και τα τελευταία εννέα χρόνια έχουν καεί περίπου 465.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 38% της επιφάνειας των δασών.

Πίνακας 1. Συνολικές καμένες εκτάσεις κατά τα έτη 2017-2025 στην περιοχή της Αττικής.

Όλοι ελπίζουμε να αποφύγουμε μεγάλες δασικές πυρκαγιές το 2026 σε όλη τη χώρα, ώστε το ποσοστό του 38% να μην αυξηθεί, καταλήγει η δημοσίευση του meteo.gr.

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