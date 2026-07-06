Meteo: Το 38% των δασών της Αττικής κάηκε μέσα στα 9 τελευταία χρόνια – Δείτε χάρτες

Περισσότερα από 700.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη σε 13 μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τα τελευταία εννέα χρόνια στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα το meteo.gr.

Τα αποτελέσματα από την επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων από τις δασικές πυρκαγιές των τελευταίων εννέα ετών στο ηπειρωτικό κομμάτι της Περιφέρειας Αττικής, είναι εντυπωσιακά και ανησυχητικά. Σημειώνεται ότι η επικαιροποίηση έγινε με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στην Οινόη Αττικής (05 Ιουλίου 2026).

Συγκεκριμένα, από το 2017 μέχρι και το 2025, 13 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 700.000 στρέμματα σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS). Η περίμετρος των καμένων εκτάσεων δίνεται στο χάρτη που ακολουθεί.

Η συνολική επιφάνεια της Περιφέρειας Αττικής (χωρίς την περιοχή της Τροιζηνίας, των νησιών και του Λεκανοπεδίου) είναι 2.500.000 στρέμματα, οπότε τα τελευταία εννέα έτη το 28% της συνολικής επιφάνειας έχει καεί από δασικές πυρκαγιές.

Στην Περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα και τα τελευταία εννέα χρόνια έχουν καεί περίπου 465.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 38% της επιφάνειας των δασών.

Όλοι ελπίζουμε να αποφύγουμε μεγάλες δασικές πυρκαγιές το 2026 σε όλη τη χώρα, ώστε το ποσοστό του 38% να μην αυξηθεί, καταλήγει η δημοσίευση του meteo.gr.