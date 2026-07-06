Νίκαια: Εργαζόμενη ζαχαροπλαστείου έδιωξε… με σφουγγαρίστρα τον ληστή που την σημάδευσε με όπλο – Δείτε το βίντεο

Αντιμέτωπη με έναν ληστή, ο οποίος την σημάδεψε με όπλο που στη συνέχεια αποδείχτηκε ψεύτικο, βρέθηκε μία υπάλληλος σε ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια. Η γυναίκα, όταν αντιλήφθηκε ότι δεν κινδυνεύει, δεν δίστασε να αρπάξει την σφουγγαρίστρα που είχε μπροστά της και να… καταδιώξει τον επίδοξο ληστή εντός του καταστήματος.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 10 το βράδυ, όταν ο άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, εισήλθε στο κατάστημα. Ο ληστής, που φορούσε μπλε καπέλο και χειρουργική μάσκα, πλησίασε την εργαζόμενη στο ταμείο, καλώντας την να του παραδώσει τις εισπράξεις της ημέρας.

Μάλιστα, έβγαλε ένα πιστόλι και την απείλησε. Τότε η γυναίκα επιχείρησε να κρυφτεί πίσω από τις βιτρίνες του καταστήματος για να σωθεί. Ο δράστης τη σημάδεψε και πάτησε τη σκανδάλη, ευτυχώς, όμως τα «πυρά» ήταν άσφαιρα, αφού το πιστόλι ήταν ψεύτικο.

Όταν η υπάλληλος αντιλήφθηκε ότι δεν διέτρεχε άμεσο κίνδυνο, άρπαξε την σφουγγαρίστρα και απώθησε τον δράστη. Εκείνος, άρπαξε όσα χρήματα μπόρεσε από το ταμείο και τράπηκε σε φυγή.

Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η 21η φορά που ληστές ή διαρρήκτες βάζουν στο στόχαστρό τους το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

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