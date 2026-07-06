Σρι Λάνκα: 25 νεκροί και 100 τραυματίες σε συγκρούσεις σε φυλακή

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Είκοσι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 100 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ δύο ομάδων κρατουμένων σε φυλακή στη Σρι Λάνκα τη Δευτέρα, δήλωσαν στο Reuters δύο αστυνομικές πηγές και μία νοσοκομειακή πηγή.

Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν την Κυριακή μεταξύ καταδικασμένων κρατουμένων και όσων κρατούνται στη φυλακή στην παράκτια πόλη Νεγκόμπο, περίπου 35 χιλιόμετρα βόρεια της εμπορικής πρωτεύουσας Κολόμπο, ανέφεραν οι πηγές.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι περιοχές εντός της φυλακής εξακολουθούν να εκκενώνονται, με τους αξιωματούχους να εργάζονται για τον εντοπισμό νεκρών και τραυματιών.

«Έχει ζητηθεί από τον στρατό να παράσχει υποστήριξη στην αστυνομία, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ετοιμότητα», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του στρατού, ταξίαρχος Γουαρούνα Γκαμάγκε.