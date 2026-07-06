LIVE η κηδεία του Χαμενεΐ: Ιρανοί ζητούν εκδίκηση – «Οι ΗΠΑ σκότωσαν τον πατέρα μας»

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Πλήθη Ιρανών γέμισαν τους δρόμους της Τεχεράνης τη Δευτέρα σε μια νεκρώσιμη πομπή για τον δολοφονημένο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Πλάνα από drone που παρουσιάστηκαν στην κρατική τηλεόραση έδειχναν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στοιβαγμένους σε μια λεωφόρο στο κέντρο της Τεχεράνης.

Τα φέρετρα του δολοφονημένου ηγέτη και τεσσάρων μελών της οικογένειάς του μεταφέρθηκαν με ένα μεγάλο φορτηγό στους δρόμους, ενώ πυροσβεστικές μάνικες ψέκαζαν νερό από ψηλά για να διατηρούν τους διαδηλωτές δροσερούς.

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Καθώς περνούσαν κάτω από μια γέφυρα, οι πενθούντες πέταξαν πέτρες σε μια πινακίδα που κρεμόταν από ψηλά και απεικόνιζε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με μια σφαίρα στο κεφάλι του. «Οι ΗΠΑ σκότωσαν τον πατέρα μας», έγραφε. «Δεν θα σε αφήσουμε να γλιτώσεις!».

Τα πλήθη κυμάτιζαν ιρανικές σημαίες και κόκκινα πανό με ένα σύνθημα που καλούσε τους «εκδικητές του Χαμενεΐ», υιοθετώντας μια φράση που βρίσκεται στην καρδιά του σιιτικού Ισλάμ από τότε που ο εγγονός του Προφήτη Μωάμεθ σκοτώθηκε σε μάχη τον έβδομο αιώνα.

Την Κυριακή, τρεις γιοι του δολοφονημένου ηγέτη προσευχήθηκαν δίπλα στο φέρετρό του σε μια τεράστια αίθουσα προσευχής στην Τεχεράνη. Αλλά ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ , ο γιος που τον διαδέχθηκε ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν, δεν εμφανίστηκε.

Πιστεύεται ότι έχει παραμορφωθεί από τα τραύματά του στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του, και ο νεότερος Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου με τις ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν.