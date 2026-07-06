Παγκράτι: Απομακρύνεται το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας για τον 63χρονο που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα – «Υπήρχε έντονη δυσοσμία τις τελευταίες 10 ημέρες»

Απαντήσεις από τη νεκροψία-νεκροτομή για την αιτία θανάτου του 63χρονου στο Παγκράτι, αναμένουν οι αστυνομικές αρχές που διερευνούν τη μυστηριώδη υπόθεση, με το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας να απομακρύνεται.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή δείχνουν ότι ο θάνατος του 63χρονου οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Ο δίδυμος αδελφός του θύματος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, καθώς διώκεται για τα πλημμελήματα της απείθειας, της εξύβρισης και της απειλής.

Υπενθυμίζεται ότι ο 63χρονος βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο από εκείνο όπου βρέθηκε το άψυχο σώμα του αδελφού του, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και τυλιγμένο σε σεντόνια, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Κυριακής (5/7).

Η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε όταν πολίτες κάλεσαν το κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφεραν έντονη δυσοσμία από διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Αστυδάμαντος 21. Στο διαμέρισμα διέμεναν τα δύο αδέλφια, ηλικίας 63 ετών.

Στην έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί, εντόπισαν τη σορό του ενός άνδρα σε σεντόνια και τον αδελφό του, ζωντανό, σε διπλανό δωμάτιο του διαμερίσματος.

Ο 63χρονος προσήχθη και εξετάστηκε για την υπόθεση, σε μία προσπάθεια να πέσει φως στις συνθήκες θανάτου του αδελφού του. Πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν ότι τα δύο αδέλφια, πρώην αστυνομικοί, φέρονται να αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα.

Οι μαρτυρίες κατοίκων

«Σύμφωνα με μαρτυρίες τα δύο αδέλφια ενεπλάκησαν, δεν γνωρίζουμε τα αίτια και το ένα άτομο ανασύρθηκε νεκρό, το άλλο άτομο βρίσκεται στο νοσοκομείο», λέει ένας κάτοικος της περιοχής.

Ένοικος της πολυκατοικίας περιγράφει πως υπήρχε «έντονη δυσοσμία τις τελευταίες 10 ημέρες. Ήταν τέτοια η δυσοσμία που δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε σε καμία περίπτωση τα παράθυρα και μετά από τηλεφωνική παρέμβαση ενοίκων ήρθε η αστυνομία. Δεν γνωρίζω εάν είχαν προβλήματα μεταξύ τους».

«Η μυρωδιά υπήρχε πάντα, απλώς είναι αφόρητη πλέον και φωνάξαμε να μπει η αστυνομία για να δούμε μήπως έχουν πεθάνει. Αλλά δεν περιμέναμε ο ένας να κάθεται εκεί απ’ έξω», τονίζει κάτοικος.

«Δεν μπορείς ούτε να βγεις στο μπαλκόνι να απλώσεις ρούχα», λέει άλλος ένοικος της πολυκατοικίας.

«Απ’ ότι ξέρω εδώ ζούσαν δύο αδέλφια που είχαν ψυχιατρικά προβλήματα, μύριζε ο τόπος, δεν ξέρουμε για ποιον λόγο, μπήκε μέσα η αστυνομία, βρήκαμε τον έναν αδελφό, ο οποίος ήταν ένοπλος, με μαχαίρι δηλαδή, τον άλλον δεν τον είχαν βρει ακόμα, δεν ξέρουμε ακριβώς πού είναι. Το άτομο ήταν οχυρωμένο, είχε πετάξει πράγματα στις πόρτες και στα παράθυρα, τα είχε κλείσει ερμητικά, είχε πολύ μεγάλη δυσοσμία», περιέγραψε μάρτυρας.