Νάξος: Βανδαλισμοί σε δημοτικό σχολείο, πέταξαν μπογιές στους τοίχους – «Αποτελεί μία πράξη συμβολικής βίας»

Στο στόχαστρο αγνώστων δραστών, που πέταξαν μπογιές στους τοίχους και το πάτωμα προκαλώντας ζημιές στον χώρο, μπήκε το 2ο Δημοτικό Σχολείο της Νάξου.

Η εισβολή των δραστών έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως καταγγέλλει ο Διευθυντής του σχολείου, Νίκος Γ. Καστελλάνος, δημοσιεύοντας σχετικές φωτογραφίες με τον βανδαλισμό σε ανάρτησή του στα social media. Οι καταστροφές έγιναν αντιληπτές το πρωί της 3ης Ιουλίου, όταν οι καθηγητές πήγαν στο σχολείο όπου επρόκειτο να γίνουν κάποιες τεχνικές εργασίες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο σχολείο υπάρχει μία ντουλάπα όπου φυλάσσονται μπογιές που και μελάνια, που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές στο μάθημα των εικαστικών. Οι δράστες άδειασαν αυτές τις μπογιές στους διαδρόμους και στις τάξεις.

Το σχολείο φιλοξενεί περίπου 300 μαθητές, με τις εικόνες από τις καταστροφές να προκαλούν θλίψη και απογοήτευση στην εκπαιδευτική κοινότητα.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή βίας και βανδαλισμού. Ζητούμε από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διερεύνηση της υπόθεσης, στον εντοπισμό των υπευθύνων και στην απόδοση των προβλεπόμενων από τον νόμο ευθυνών», τονίζει, μεταξύ άλλων, ο Διευθυντής του σχολείου στην ανάρτησή του.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο Διευθυντής του σχολείου επισήμανε ότι «οι εικόνες που αντικρίσαμε από την νυχτερινή εισβολή στο σχολείο μας, μόνο θλίψη, οργή και βαθιά απογοήτευση προκαλούν… Ο βανδαλισμός ενός σχολείου δεν αποτελεί απλώς φθορά περιουσίας, αλλά αποτελεί μία πράξη συμβολικής βίας απέναντι στην εκπαίδευση». Οι περισσότερες μπογιές έχουν ήδη καθαριστεί, όπως ανέφερε ο Διευθυντής του σχολείου.

Η ανάρτηση του Διευθυντή του σχολείου

«Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες μας, φίλοι και φίλες, εκλεκτοί συνάδελφοι, εξαίρετοι γονείς και συμπολίτες μας!

Με βαθιά θλίψη, έντονο προβληματισμό και αίσθημα ευθύνης, ως Διευθυντής του 2ου 14/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου, αισθάνομαι την ανάγκη να απευθυνθώ δημόσια στην τοπική κοινωνία έπειτα από το θλιβερό περιστατικό της νυχτερινής εισβολής αγνώστων στον χώρο του σχολείου μας και των σοβαρών βανδαλισμών που προκλήθηκαν.

Ομολογώ ότι αισθάνομαι ντροπή. Και είναι ίσως το ελάχιστο που μπορεί να νιώσει ένας Διευθυντης αλλα και ως εκπαιδευτικός, όταν βλέπει να στοχοποιείται ένας χώρος που είναι αφιερωμένος αποκλειστικά στη μόρφωση, στην καλλιέργεια και στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. Δυστυχώς, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που αδυνατούν να αντιληφθούν ότι η παιδεία αποτελεί το ισχυρότερο εφόδιο του ανθρώπου, το ασφαλέστερο μέσο άμυνας απέναντι στην άγνοια, στον φανατισμό, στη βία και στην κοινωνική παρακμή.

Η βία εξαπλώνεται σαν ένας επικίνδυνος κοινωνικός ιός. Όσο ολοι εμεις δεν αντιμετωπίζουμε τις βαθύτερες αιτίες της με συνέπεια, υπευθυνότητα και συλλογική δράση, τόσο εκείνη αναπαράγεται και υπονομεύει θεσμούς, αξίες και πρότυπα. Όταν, όμως, η βία εισβάλλει στο σχολείο, δεν προσβάλλεται μόνο ένα δημόσιο κτήριο, προσβάλλεται η ίδια η Παιδεία.

Ο βανδαλισμός ενός σχολείου δεν αποτελεί απλώς φθορά δημόσιας περιουσίας. Αποτελεί μία πράξη συμβολικής βίας απέναντι στην εκπαίδευση, στον Διεθυντη, στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στις διαχρονικές αξίες που υπηρετεί η δημόσια παιδεία. Είναι μία επίθεση στη γνώση, στον πολιτισμό, στην πρόοδο και στην ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Η γνώση είναι δύναμη. Η ουσιαστική παιδεία αποτελεί το θεμέλιο της προσωπικής ολοκλήρωσης, της κοινωνικής προόδου, της δημοκρατίας και του πολιτισμού. Μέσα από αυτήν γεννιούνται οι ιδέες, καλλιεργούνται τα ιδανικά και οικοδομούνται κοινωνίες με σεβασμό, αλληλεγγύη και ανθρωπιά.

Οι εικόνες που αντικρίσαμε από τη νυχτερινή εισβολή αγνώστων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Νάξου, ένα σύγχρονο δεκατετραθέσιο σχολείο που φιλοξενεί σήμερα περίπου τριακόσιους μαθητές, προκαλούν μόνο θλίψη, οργή και βαθιά απογοήτευση.

Το σχολείο αυτό δεν δημιουργήθηκε τυχαία. Αποτελεί καρπό πολυετούς, επίμονης και συλλογικής προσπάθειας. Για περισσότερο από μία δεκαετία εργάστηκαμε με συνέπεια και αυταπάρνηση ο Διευθυντης του, Νικολαος Γ. Καστελλανος Μηχανικοί, Εκπαιδευτικοί, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολειου μας, οι γονείς και πλήθος συμπολιτών μας με Δωρεες, προκειμένου να αποκτήσει η νέα γενιά έναν χώρο σύγχρονο, ασφαλή, λειτουργικό και αισθητικά αναβαθμισμένο.

Μέσα σε αυτή τη μεγάλη εκπαιδευτική οικογένεια, καθημερινά υποδεχόμαστε τα παιδιά που η Πολιτεία και οι οικογένειές τους μάς εμπιστεύονται. Δεν τους προσφέρουμε μόνο γνώσεις.

Καλλιεργούμε αξίες, ενισχύουμε την αυτοπεποίθησή τους, αντιμετωπίζουμε τους φόβους και τις ανασφάλειές τους και δημιουργούμε ένα περιβάλλον αγάπης, ασφάλειας, δημιουργίας και εμπιστοσύνης.

Γι’ αυτό και οι εικόνες των βανδαλισμών δεν πλήγωσαν μόνο ένα σχολικό κτήριο. Πλήγωσαν όλους όσοι καθημερινά αγωνίζονται για την εκπαίδευση των παιδιών μας.

Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή βίας και βανδαλισμού. Ζητούμε από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διερεύνηση της υπόθεσης, στον εντοπισμό των υπευθύνων και στην απόδοση των προβλεπόμενων από τον νόμο ευθυνών.

Παράλληλα, απευθύνουμε θερμή έκκληση προς όλους τους πολίτες της Νάξου να σταθούν δίπλα στη σχολική μας κοινότητα και να συμβάλουν ενεργά στην προστασία των σχολικών μονάδων, οι οποίες αποτελούν δημόσια περιουσία και, κυρίως, χώρο ζωής, μάθησης και δημιουργίας για τα παιδιά μας. Όποιος πολίτης διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το περιστατικό, παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου.

Το 2ο 14/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Νάξου θα συνεχίσει να αποτελεί χώρο παιδείας, πολιτισμού, δημοκρατίας και δημιουργίας. Με ενότητα, συνεργασία και αλληλεγγύη θα ξεπεράσουμε και αυτή τη δύσκολη δοκιμασία και θα αποκαταστήσουμε τις ζημιές που προκλήθηκαν, με τη συμβολή όλων μας και ιδιαίτερα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, καθώς και του αρμόδιου Αντιδημάρχου Παιδείας, κ. Φώτη Μαυρομάτη.

Οι υλικές ζημιές ασφαλώς θα αποκατασταθούν. Με αγώνα, επιμονή και συλλογική προσπάθεια θα επουλωθούν. Εκείνο, όμως, που χρειάζεται περισσότερο να αποκατασταθεί είναι ο σεβασμός. Ο σεβασμός προς την Παιδεία, προς τον Διευθυντη, προς τους εκπαιδευτικούς, προς τη δημόσια περιουσία και, πάνω απ’ όλα, προς τα παιδιά που μεγαλώνουν και ονειρεύονται μέσα σε αυτούς τους χώρους.

Όσοι προχωρούν σε τέτοιες πράξεις δεν εκφράζουν ελευθερία ούτε κοινωνική διαμαρτυρία. Εκφράζουν έλλειψη παιδείας, έλλειψη σεβασμού, κακοβουλία και περιφρόνηση απέναντι στο κοινό καλό.

Γιατί τα σχολεία ανήκουν σε όλους μας.

Διοτι τα σχολεία ήταν, είναι και θα παραμένουν το σημαντικότερο εργαστήρι γνώσης, αξιών, πολιτισμού και ελπίδας για το μέλλον της κοινωνίας μας.

Με βαθιά θλιψη και λύπη, αλλά και με ακλόνητη πίστη στη δύναμη της Παιδείας,

Ο Διευθυντής του Σχολειου

Νίκος Γ. Καστελλάνος».