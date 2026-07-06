Γαλλία: Χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους εξαιτίας των ανεξέλεγκτων δασικών πυρκαγιών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Εκατοντάδες πυροσβέστες μάχονται με τις φλόγες που έχουν καταστρέψει περισσότερα από 19.000 εκτάρια γης, δηλαδή 190.000 στρέμματα, σε Πορτογαλία, Ισπανία και Γαλλία.

Οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη αυξάνονται ξανά, με την πρόβλεψη να φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές που εξακολουθούν να υποφέρουν από τις συνέπειες του πρόσφατου καύσωνα-ρεκόρ.

Εκκενώσεις στη Γαλλία

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, κοντά στην πόλη Περπινιάν, 700 πυροσβέστες, με την υποστήριξη ειδικών αεροσκαφών, έδωσαν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο μια «γιγαντιαία» πυρκαγιά που εξαπλωνόταν σε μια δυσπρόσιτη απομακρυσμένη περιοχή, με περισσότερους από 10.000 κατοίκους να έχουν εκκενώσει τις εστίες τους.

Υποστηριζόμενη από τον άνεμο, την έντονη ζέστη και τον εξαιρετικά ξηρό αέρα, η πυρκαγιά έχει σχεδόν τριπλασιαστεί σε μέγεθος από νωρίς την Κυριακή, κατακαίοντας 4.600 εκτάρια (46.000 στρέμματα) και τραυματίζοντας έναν πυροσβέστη και έναν κάτοικο, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.



«Η φωτιά έφτασε σε απόσταση 300 μέτρων από τα σπίτια. Μας άφησε άναυδους το πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε, ήταν συγκλονιστικό… Στα όρια του πανικού», δήλωσε ο Πατρίς, ένας 53χρονος κάτοικος του χωριού Τρεβίλαχ, ο οποίος δεν θέλησε να δώσει το επώνυμό του.

«Αρχίσαμε να βλέπουμε καπνό γύρω στις 10:30 μ.μ., και μετά συνέχισε να πλησιάζει όλο και περισσότερο. Κάποιος από το δημαρχείο χτύπησε την πόρτα μας γύρω στη 1:00 π.μ. για να μας πει να φύγουμε», είπε η 30χρονη Σαρλότ Πινιόλ, η οποία ήταν από τις πρώτες που εκκένωσαν τα σπίτια τους νωρίς την Κυριακή.

Οι πυρκαγιές έρχονται λίγο μετά από ένα κύμα καύσωνα τον Ιούνιο, ένα από τα χειρότερα στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια του οποίου καταγράφηκαν χιλιάδες επιπλέον θάνατοι και το οποίο θα ήταν «σχεδόν αδύνατο» χωρίς την κλιματική αλλαγή, δήλωσε η ομάδα επιστημόνων World Weather Attribution.

Με τον υδράργυρο να αναμένεται να αυξηθεί ξανά τις επόμενες ημέρες, οι αρχές εξέφρασαν ανησυχία ότι η ετήσια καλοκαιρινή περίοδος των πυρκαγιών ξεκίνησε ένα μήνα νωρίτερα.

«Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, βιώνουμε τις συνέπειες και είμαστε μόνο στις αρχές Ιουλίου», δήλωσε ο συνταγματάρχης της γαλλικής πυροσβεστικής υπηρεσίας Ερίκ Μπελτζιοΐνο, απευθύνοντας έκκληση στους κατοίκους κοντά στην πυρκαγιά των Πυρηναίων να λάβουν προφυλάξεις για να αποφύγουν την έναρξη πυρκαγιών.

«Η σεζόν θα είναι μεγάλη για τους στρατιώτες που σβήνουν τις πυρκαγιές. Πρέπει να μας βοηθήσετε», παρακάλεσε.

🔥 POINT DE SITUATION | Incendie de Trévillach, dans les Pyrénées-Orientales – 7h30 👉 Ce matin, l’incendie a nettement perdu en intensité, mais les conditions météorologiques annoncées pour la journée restent défavorables et pourraient favoriser de nouvelles reprises 🌳 4 600… pic.twitter.com/ycf6l4FU1l — Association Prévention & Signalement Feux De Forêt (@asso_psfdf) July 6, 2026

Γύρος Γαλλίας χωρίς θεατές

Στη Γαλλία, οι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι το τρίτο στάδιο του ποδηλατικού αγώνα Tour de France της Δευτέρας που θα διασχίσει τα Πυρηναία θα πραγματοποιηθεί χωρίς θεατές, οι οποίοι συνήθως παρατάσσονται στις διαδρομές του ιστορικού αγώνα.

Η ειδική διαδρομή, στην οποία τη Δευτέρα θα συμμετάσχουν ποδηλάτες από την Ισπανία στη Γαλλία, «θα περιορίζεται μόνο στη διέλευση των ποδηλάτων και των οχημάτων που είναι απαραίτητα για την οργάνωση του αγώνα» σε γαλλικό έδαφος, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο περιφερειακός νομάρχης Πιερ Ρενιό ντε λα Μοτέ.

«Το κοινό καλείται να μην πλησιάζει κοντά στη διαδρομή ή στην περιοχή τερματισμού», είπε.

«Με άλλα λόγια, και λυπάμαι που πρέπει να το πω αυτό, θα είναι, τουλάχιστον στη Γαλλία, ένα στάδιο του Γύρου Γαλλίας χωρίς θεατές».

Στο «κόκκινο» η Ευρώπη

Στην Ισπανία, μια πυρκαγιά κοντά στη βορειοανατολική ακτή της Κόστα Μπράβα έκαψε περισσότερα από 2.200 εκτάρια (22.000 στρέμματα) σε δύο ημέρες και οι πυροσβέστες δήλωσαν ότι οι προσπάθειές τους θα «περιπλεχθούν» από την άνοδο της θερμοκρασίας και τις πολλές «εστίες καπνού» εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς.

Αλλού, μεγάλες πυρκαγιές κατέστρεψαν επίσης εκατοντάδες εκτάρια δάσους, αμπελώνων και θαμνωδών εκτάσεων στο κροατικό νησί Χβαρ και στο Τάλε της Αλβανίας, ανέφεραν οι αρχές.

Περιοχές σε όλη την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη νότια Γαλλία έχουν αυξήσει τα επίπεδα συναγερμού για καύσωνα τις επόμενες ημέρες.

Τη Δευτέρα, το τελευταίο κύμα καύσωνα αναμενόταν να κινηθεί βόρεια, με τους μετεωρολόγους να λένε ότι θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο.