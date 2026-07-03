Ισπανία: Μεγάλη φωτιά απειλεί την Κόστα Μπράβα – 12.000 κάτοικοι σε κατ’ οίκον περιορισμό

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Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε την Παρασκευή κοντά στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο της Κόστα Μπράβα, στη βορειοανατολική Ισπανία, αναγκάζοντας τις αρχές να επιβάλουν περιορισμούς στην κυκλοφορία και να ζητήσουν από περίπου 12.000 κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί κοντά στην κοινότητα Λα Μπισμπάλ ντ’ Εμπορντά, στην επαρχία της Ζιρόνα, περίπου 20 χιλιόμετρα από τις ακτές της Μεσογείου, σύμφωνα με το Euronews.

Μέχρι το βράδυ είχε καταστρέψει περίπου 750 εκτάρια δασικής έκτασης, ενώ εξακολουθούσε να μαίνεται ανεξέλεγκτη.

12.000 κάτοικοι σε κατ’ οίκον περιορισμό – Μήνυμα στα κινητά 40.000 ανθρώπων

Οι ισχυροί άνεμοι ενίσχυσαν γρήγορα το πύρινο μέτωπο, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή, οδηγώντας τις αρχές στη λήψη έκτακτων μέτρων.

Μεταξύ των περιοχών που επηρεάζονται βρίσκεται και η Πλάγια ντ’ Άρο, ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Κόστα Μπράβα.

Περίπου 12.000 κάτοικοι σε περισσότερες από δέκα κοινότητες κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ σχεδόν 40.000 άνθρωποι έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του συστήματος έκτακτης ειδοποίησης Es-Alert στα κινητά τους τηλέφωνα.

Σε κατασκήνωση που βρίσκεται στην περιοχή όπου επιβλήθηκαν τα περιοριστικά μέτρα φιλοξενούνται 150 παιδιά, τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, είναι ασφαλή.

«Η δυσκολία είναι ότι η πυρκαγιά δεν είναι σταθερή», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής των Καταλανών πυροσβεστών, Νταβίντ Μπορέλ.

Me envían este vídeo desde la Costa Brava, donde se aprecia la magnitud del incendio devastador en Cataluña. Todo mi ánimo a los afectados, y agradecimiento a los equipos de emergencias. La UME está en camino (En estos momentos, el ejército ya no se considera una “fuerza de… pic.twitter.com/yDhXHXqsuC — Jorge Campos Asensi (@jcamposasensi) July 3, 2026

Πάνω από 200 πυροσβέστες και 11 εναέρια μέσα στη μάχη

Στην επιχείρηση συμμετέχουν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες, με περισσότερα από 50 επίγεια συνεργεία και 11 εναέρια μέσα, τα οποία επιχειρούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τους ισχυρούς ανέμους τραμουντάνα, που ευνοούν την εξάπλωση της πυρκαγιάς και προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Παράλληλα, επιχειρούν να περιορίσουν το δεξί μέτωπο της φωτιάς, ώστε να μην επεκταθεί προς τις ακτές.

Παράλληλα, οι πυροσβεστικές αρχές απηύθυναν έκκληση μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ προς τους κατοίκους της Βαρκελώνης, οι οποίοι συνηθίζουν να επισκέπτονται την περιοχή τα Σαββατοκύριακα, να αναβάλουν τις μετακινήσεις τους προς τις περιοχές Μπάις Εμπορντά, Ζιρονές και Πλα ντε λ’ Εστανί, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις κατάσβεσης.

🔥 Wildfire in Bisbal d’Empordà & Les Gavarres, Catalonia, Spain 📅 July 3, 2026 (Morning) A fire that started this morning in Bisbal d’Empordà has spread into Les Gavarres, affecting nearby areas. Calonge and Sant Antoni are among the municipalities under confinement. Follow… pic.twitter.com/tqDMMNkJ0s — 24/7 Weather phenomena Observer (@MoazMoaz777) July 3, 2026

Ζητήθηκε η συνδρομή του στρατού

Λόγω της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών και της έντασης των ανέμων, ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Καταλονίας, Σαλβαδόρ Ίλα, ζήτησε τη συνδρομή του στρατού και της Στρατιωτικής Μονάδας Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών για την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς, καθώς και μιας δεύτερης, μικρότερης εστίας που εκδηλώθηκε βορειότερα.

«Πρόκειται για μια πυρκαγιά που είναι ενεργή, που δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο», τόνισε ο Ίλα, καλώντας τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και να τηρούν τους περιορισμούς στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών της Καταλονίας, η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από εργασίες με μηχανήματα σε οδικό δίκτυο, χωρίς ωστόσο τα ακριβή αίτια να έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.