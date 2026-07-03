Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγορεί τον Χακάν Φιντάν για «υποκίνηση σε γενοκτονία»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, κατηγόρησε την Πέμπτη τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, για «υποκίνηση σε γενοκτονία», έπειτα από δηλώσεις του τελευταίου ότι το Ισραήλ αποτελεί «βάρος που η ανθρωπότητα δεν μπορεί πλέον να αντέξει» και ότι συνιστά «πρόβλημα» για ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Φιντάν έκανε τις δηλώσεις αυτές σε τηλεοπτική συνέντευξη, κατά την οποία ζήτησε την επιβολή διεθνών κυρώσεων κατά του Ισραήλ. Οι τοποθετήσεις του ακολούθησαν την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει επισήμως, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τη Γενοκτονία των Αρμενίων του 1915, κάτι που η Άγκυρα εξακολουθεί να αρνείται.

«Το Ισραήλ είναι πρόβλημα για όλο τον κόσμο»

Σύμφωνα με τον Γκίντεον Σάαρ, ο Φιντάν δήλωσε:

«Το Ισραήλ δεν είναι μόνο πρόβλημα της Τουρκίας, ούτε μόνο ζήτημα του προέδρου μας. Όλοι το γνωρίζουν, όλοι το αισθάνονται, το ψιθυρίζουν κρυφά και μερικές φορές το λένε δημόσια. Είναι ένα κοινό πρόβλημα της ανθρωπότητας. Έτσι πρέπει να το αποκαλούμε».

Ο Τούρκος υπουργός συνέχισε λέγοντας:

«Αυτοί οι άνθρωποι έχουν γίνει ένα βάρος που η ανθρωπότητα δεν μπορεί πλέον να αντέξει, εξαιτίας των πολιτικών τους και της νοοτροπίας τους. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να το ανεχθεί άλλο. Μπορεί να είμαι η μόνη χώρα που υψώνει τη φωνή της, αλλά αυτό είναι πρόβλημα για όλους σας».

Η απάντηση του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών απάντησε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του Φιντάν «ανατριχιαστικά λόγια που αποτελούν κλασικό παράδειγμα υποκίνησης σε γενοκτονία».

«Η απανθρωποποίηση του εβραϊκού λαού ως “αφόρητου βάρους” αποτελεί την κλασική, φρικτή γλώσσα των πιο ακραίων εξοντωτικών καθεστώτων της Ιστορίας. Ο πολιτισμένος κόσμος και οι σύμμαχοι της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ πρέπει να καταδικάσουν απερίφραστα αυτή τη ρητή έκκληση για την εξάλειψη του Ισραήλ», ανέφερε.

Οι σχέσεις Ισραήλ – Τουρκίας

Οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας επιδεινώθηκαν δραματικά μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο που ακολούθησε στη Γάζα.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συγκαταλέγεται στους πιο έντονους επικριτές του Ισραήλ, το οποίο έχει κατηγορήσει επανειλημμένα για γενοκτονία, ενώ έχει εκφραστεί θετικά για τη Χαμάς.

Ο Φιντάν έχει επίσης ασκήσει έντονη κριτική στο Ισραήλ και τον περασμένο Απρίλιο είχε δηλώσει ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου χρησιμοποιεί τις ανησυχίες για την ασφάλεια «ως πρόσχημα για να καταλάβει περισσότερα εδάφη».

«Πρόκειται για μια φονταμενταλιστική κυβέρνηση. Είναι πρόβλημα για ολόκληρο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο πρόβλημα για την Τουρκία», είχε δηλώσει τότε.

Η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων και η αντίδραση της Άγκυρας

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Ισραήλ αναγνώρισε επισήμως για πρώτη φορά τη Γενοκτονία των Αρμενίων του 1915, μια απόφαση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Τουρκίας, η οποία εξακολουθεί να απορρίπτει ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία διέπραξε γενοκτονία σε βάρος των Αρμενίων.

Απαντώντας στην απόφαση, ο Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί το ζήτημα για να αποσπάσει την προσοχή από τον πόλεμο με τη Χαμάς στη Γάζα.

«Δεν δίνουμε καμία σημασία στις συκοφαντίες που εξαπολύει εναντίον της χώρας μας το δίκτυο δολοφόνων που έχει στα χέρια του το αίμα 75.000 αθώων ανθρώπων στη Γάζα, κυρίως παιδιών και γυναικών», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Ορισμένοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι – σύμφωνα με το Times of Israel- εκτιμούν πλέον ότι η Τουρκία, η οποία υπήρξε στο παρελθόν σύμμαχος του Ισραήλ, εξελίσσεται σε έναν ολοένα και σημαντικότερο περιφερειακό αντίπαλο, λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί στην Τουρκία.