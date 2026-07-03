Τραμπ: Το Ιράν έχει συμφωνήσει σχεδόν σε όλα όσα χρειαζόμαστε – Το παρομοίασε με «κακομαθημένο παιδί»

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει «συμφωνήσει σχεδόν σε όλα όσα χρειαζόμαστε» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «δεν επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν, επαναλαμβάνοντας παράλληλα πως «το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν έχει «ηττηθεί ολοκληρωτικά σε στρατιωτικό επίπεδο», αν και παραδέχθηκε ότι εξακολουθεί να διαθέτει ορισμένους πυραύλους.

«Τους έχουν απομείνει κάποιοι πύραυλοι, αλλά θα μπορούσαμε να τους εξαλείψουμε κι αυτούς», είπε.

«Το Ιράν είναι ο νταής της Μέσης Ανατολής»

Ο Τραμπ παρομοίασε το Ιράν με «κακομαθημένο παιδί», λέγοντας:

«Είναι σαν ένα κακομαθημένο παιδί που είχε πάντα το δικό του τρόπο με τους γονείς του και ξαφνικά εκείνοι γίνονται πολύ αυστηροί. Χρειάζεται λίγος χρόνος για να το συνηθίσει».

Παράλληλα χαρακτήρισε το Ιράν «τον νταή της Μέσης Ανατολής».

Οι μεταβαλλόμενοι στόχοι του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα παρουσιάσει ως επιτυχία τη στάση του στον πόλεμο με το Ιράν.

Αρχικά είχε δηλώσει ότι επιθυμούσε αλλαγή καθεστώτος, καλώντας τον ιρανικό λαό να εξεγερθεί.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες έχει περιορίσει τους στόχους του, δίνοντας πλέον έμφαση στην αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη.

Επικριτές της κυβέρνησής του υποστηρίζουν ότι δεν είχε προβλέψει το ενδεχόμενο το Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που οδήγησε σε εκτίναξη των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως και τελικά αύξησε την πίεση προς τον πρόεδρο να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις.

Συνεχίζονται οι συνομιλίες

Οι συνομιλίες για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα στο Κατάρ.

Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά την τελετή κηδείας του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.