Τουρκία: Στη φυλακή ο γνωστός stand-up κωμικός που συνελήφθη για προσβολή του Ισλάμ και του Ερντογάν – «Δεν είχα πρόθεση να προσβάλω κανέναν»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο γνωστός stand-up κωμικός Ντενίζ Γκιοκτάς συνελήφθη και προφυλακίστηκε με απόφαση δικαστηρίου στην Κωνσταντινούπολη, αφού κρατήθηκε στο κεντρικό αεροδρόμιο της πόλης εξαιτίας παράστασης που έχει συγκεντρώσει 9,4 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Ο Γκιοκτάς κατηγορείται για «υποκίνηση μίσους και εχθρότητας» κατά τη διάρκεια της παράστασής του, καθώς και για προσβολή του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αποτελεί το πιο πρόσφατο πρόσωπο που πλήττεται από την καταστολή της διαφωνίας στην Τουρκία, η οποία έχει στοχοποιήσει επίσης ακτιβιστές, δημοσιογράφους και άλλες δημόσιες προσωπικότητες.

Εντείνονται οι διώξεις ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

Τις τελευταίες εβδομάδες, η πρόσβαση στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης πολλών οργανώσεων και ακτιβιστών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας έχει αποκλειστεί, ενώ περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχουν συλληφθεί ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα.

Για τη διοργάνωση της συνόδου, την οποία φιλοξενεί ο Ερντογάν και στην οποία θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Ευρωπαίοι ηγέτες και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχουν αναπτυχθεί δεκάδες χιλιάδες στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας.

Τον περασμένο μήνα συνελήφθησαν επίσης δημοσιογράφοι, δικηγόροι, πανεπιστημιακοί, συνδικαλιστές, περιβαλλοντικοί ακτιβιστές και μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Οι αρχές επέβαλαν απαγόρευση των διαδηλώσεων στην Άγκυρα έως τις 10 Ιουλίου, ενώ ανεξάρτητα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κατήγγειλαν ότι δεν έλαβαν διαπίστευση για την κάλυψη της συνόδου. Το ΝΑΤΟ δήλωσε ότι βασίζεται στη χώρα που φιλοξενεί τη διοργάνωση για τη διασφάλιση της πρόσβασης των δημοσιογράφων, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τις τουρκικές αρχές.

Μεταξύ όσων συνελήφθησαν στα τέλη Ιουνίου ήταν και εθελοντές του Ιδρύματος Tema, μιας από τις γνωστότερες περιβαλλοντικές οργανώσεις της Τουρκίας. Η οργάνωση ανέφερε ότι πολλοί από τους προσαχθέντες ήταν συνταξιούχοι που επέστρεφαν από εκδρομή στη φύση και οι περισσότεροι αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι.

Komedyen Deniz Göktaş adliyeye sevk edildi Gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlarından adliyeye sevk edildi. pic.twitter.com/0SL3wVNOvu — Yeni Journal (@yenijournal) July 3, 2026

Οι κατηγορίες σε βάρος του κωμικού

Ο Ντενίζ Γκιοκτάς συνελήφθη κατά την επιστροφή του από διακοπές στην Κωνσταντινούπολη. Οι εικόνες που τον έδειχναν να οδηγείται με χειροπέδες πίσω από την πλάτη προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις από τους υποστηρικτές του.

Μετά την απολογία του ενώπιον εισαγγελέων στο δικαστικό μέγαρο Τσαγλαγιάν της Κωνσταντινούπολης την Παρασκευή, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της εισαγγελίας για την προφυλάκισή του με τις κατηγορίες της προσβολής του προέδρου και της δημόσιας προσβολής θρησκευτικών αξιών.

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι οι αρχές έλαβαν 185 καταγγελίες σχετικά με το βίντεο της παράστασής του.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας αναφέρθηκε στην παράσταση, χωρίς να κατονομάσει τον Γκιοκτάς, στο εβδομαδιαίο κήρυγμα που διαβάζεται σε όλα τα τεμένη της χώρας κάθε Παρασκευή.

Η ανώτατη θρησκευτική αρχή υποστήριξε ότι η χρήση ψηφιακών πλατφορμών «και η περιστασιακή χλεύη των ιερών αξιών μας υπό το πρόσχημα του χιούμορ απομακρύνουν καθημερινά τα παιδιά μας από τις αξίες μας».

🔴 #SONDAKİKA | Deniz Göktaş’ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. “Tarafıma yöneltilen ‘Halkın Belirli Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama’ kastım kesinlikle yoktur, bu gösteri benim yaklaşık 3 yıldır Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum bir… pic.twitter.com/PEf3dL9QWy — Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) July 3, 2026

«Δεν είχα πρόθεση να προσβάλω κανέναν»

Στην κατάθεσή του προς τον εισαγγελέα, ο Γκιοκτάς δήλωσε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να προσβάλει θρησκευόμενους ανθρώπους.

Αρνήθηκε επίσης ότι προσέβαλε τον πρόεδρο Ερντογάν, επισημαίνοντας πως παρουσιάζει την ίδια παράσταση σε διάφορες πόλεις της Τουρκίας εδώ και σχεδόν τρία χρόνια και ότι η χρήση της λέξης «δικτάτορας» αποτελεί αντικείμενο δημόσιας συζήτησης στη χώρα.

Η παράσταση βιντεοσκοπήθηκε την 1η Ιουνίου στον γνωστότερο υπαίθριο χώρο παραστάσεων της Κωνσταντινούπολης και δημοσιεύθηκε στο YouTube στις 24 Ιουνίου.

«Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν παρακολουθήσει αυτή την παράσταση και ούτε ένας δεν υπέβαλε καταγγελία λέγοντας ότι προσβλήθηκε από το συγκεκριμένο απόσπασμα», ανέφερε.

Αντιδράσεις για την ελευθερία της έκφρασης

Επικριτές θεωρούν ότι η υπόθεση του Γκιοκτάς εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο διώξεων εναντίον δημόσιων προσώπων στην Τουρκία.

Η Human Rights Watch έχει προειδοποιήσει για «εκτεταμένους περιορισμούς εις βάρος της κύριας πολιτικής αντιπολίτευσης, των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας της έκφρασης γενικότερα».

Ο σημαντικότερος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, βρίσκεται στη φυλακή εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο και τον περασμένο Μάρτιο παραπέμφθηκε σε δίκη αντιμετωπίζοντας σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων και για διαφθορά.

Παράλληλα, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) έχει βρεθεί στο στόχαστρο ευρύτερης καταστολής, την οποία χαρακτηρίζει «δικαστικό πραξικόπημα» κατά της τουρκικής δημοκρατίας.

Τον Μάιο, δικαστήριο στην Άγκυρα απομάκρυνε ολόκληρη την ηγεσία του CHP, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Οζγκιούρ Οζέλ, και επανέφερε στην ηγεσία τον βετεράνο πολιτικό Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος είχε ηττηθεί από τον Ερντογάν στις τελευταίες προεδρικές εκλογές.

Διαμαρτυρίες έξω από το δικαστήριο

Την Παρασκευή, πλήθος συγκεντρώθηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο Τσαγλαγιάν της Κωνσταντινούπολης σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον κωμικό.

Την ώρα που ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου έφθανε στο δικαστήριο, ακούστηκαν συνθήματα όπως «προδότης» μέσα στο κτίριo, αναφέρει το BBC.

Ο ίδιος επέκρινε τη σύλληψη του Γκιοκτάς με χειροπέδες στο αεροδρόμιο και ζήτησε την άμεση αποφυλάκισή του.

Ωστόσο, υποστηρικτές της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι η επιστροφή του Κιλιτσντάρογλου στην ηγεσία του CHP αποτελεί επίσημη προσπάθεια αποδυνάμωσης του κόμματος.

Μέρος των διαδηλωτών απέδωσε επίσης ευθύνες στον 77χρονο πολιτικό, υποστηρίζοντας ότι η στάση του συνέβαλε στο να βρεθούν νέοι άνθρωποι στο στόχαστρο των αρχών.

Η οργάνωση Media and Law Studies Association, η οποία παρακολουθεί την ελευθερία του λόγου στην Τουρκία, υποστήριξε ότι ο Γκιοκτάς κινδυνεύει με φυλάκιση «επειδή λέει αστεία», επισημαίνοντας ότι η σάτιρα προστατεύεται τόσο από το τουρκικό Σύνταγμα όσο και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.