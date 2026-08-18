Μπενφίκα: Μυθικός Βαγγέλης Παυλίδης – Χατ τρικ σε επτά λεπτά και μία ασίστ στο 7-0 επί της Κάζα Πία – Δείτε βίντεο

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πρωταγωνίστησε στη νίκη της Μπενφίκα με 7-0 στην έδρα της Κάζα Πία. Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε χατ τρικ από το 47' έως το 54' και είχε δώσει νωρίτερα την ασίστ στον Ράφα Σίλβα για το δεύτερο γκολ της ομάδας του.

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Αθλητισμός

Βαγγέλης Παυλίδης, Μπενφίκα, Κάζα Πία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Βαγγέλης Παυλίδης στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Μπενφίκα με την Κάζα Πία, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη της ομάδας του με 7-0.
  • Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός σημείωσε χατ τρικ μέσα σε επτά λεπτά, κάνοντας το 3-0, 4-0 και 5-0.
  • Εκτός από τα τρία γκολ, ο Παυλίδης μοίρασε και μία ασίστ στο 14ο λεπτό για το 2-0 του Ράφα Σίλβα.

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Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Βαγγέλης Παυλίδης στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Μπενφίκα με την Κάζα Πία, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη της ομάδας του με 7-0. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός σημείωσε χατ τρικ μέσα σε επτά λεπτά, ενώ μοίρασε και μία ασίστ.

Η Μπενφίκα πήρε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα και άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με τον Πρεστιάνι. Στο 14′, ο Παυλίδης τροφοδότησε τον Ράφα Σίλβα, ο οποίος πέτυχε το 2-0 για τους φιλοξενούμενους.

Το χατ τρικ του Παυλίδη σε επτά λεπτά

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Παυλίδης ανέλαβε τον ρόλο του εκτελεστή. Στο 47′, ο Έλληνας φορ έκανε το 3-0 με σουτ μέσα από την περιοχή.

Μόλις δύο λεπτά αργότερα, στο 49′, ο διεθνής επιθετικός πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια και με εύστοχο τελείωμα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0.

Ο Παυλίδης ολοκλήρωσε το προσωπικό του χατ τρικ στο 54ο λεπτό, όταν εκμεταλλεύτηκε το γύρισμα του Μπαρέιρο και με κοντινή προσπάθεια σημείωσε το 5-0.

Η Μπενφίκα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και διεύρυνε ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Στο 58′, το αυτογκόλ του Οφόρι διαμόρφωσε το 6-0, ενώ τρία λεπτά αργότερα, στο 61′, ο Ντουράν πέτυχε το έβδομο γκολ της αναμέτρησης.

Το 7-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την Μπενφίκα να φτάνει σε μία ευρεία εκτός έδρας νίκη και τον Βαγγέλη Παυλίδη να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με τρία γκολ και μία ασίστ.

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