Σοβαρό τροχαίο στο Χαλάνδρι: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και ανετράπη – Τραυματίστηκε ο οδηγός

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στο Χαλάνδρι, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Καραολή και Δημητρίου, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μπροστινή δεξιά ρόδα του προσέκρουσε στην πίσω αριστερή ρόδα σταθμευμένου αυτοκινήτου.

Από τη σύγκρουση, το όχημα ανετράπη και κατέληξε πάνω σε δεύτερο σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Απεγκλωβίστηκε μόνος του ο οδηγός

Παρά την ανατροπή του αυτοκινήτου, ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το όχημα. Ο άνδρας είχε τραυματιστεί και χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.