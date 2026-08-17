Ιωάννα Τούνη: Το στιγμιότυπο με τον σύντροφό της και τον γιο της από τις διακοπές τους – «Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπο σου…»

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Η Ιωάννα Τούνη πέρασε όμορφες στιγμές μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα στις Μαλδίβες, όπου και γιόρτασε τα φετινά της γενέθλια. Από το πλευρό της φυσικά δεν έλλειπαν ο γιος της, Πάρης, καθώς και ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης. Μάλιστα, στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, η επιχειρηματίας δημοσίευσε μία πολύ όμορφη φωτογραφία, στην οποία πρωταγωνιστούν ο άνθρωπός της και το παιδί της.

Συγκεκριμένα, στο γλυκό στιγμιότυπο, ο επιχειρηματίας και σύντροφός της Ιωάννας Τούνη, έχει στους ώμους του τον τριών ετών Πάρη.

Η influencer εξομολογείται στη λεζάντα της, πως ερωτεύεται ακόμη περισσότερο τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη, βλέποντας το πώς συμπεριφέρεται στο παιδί της.

«Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπο σου, βλέποντας πώς συμπεριφέρεται στο παιδί σου… ανεκτίμητο!», αναφέρει η Ιωάννα Τούνη στο μήνυμα με το οποίο έχει συνοδέψει την όμορφη φωτογραφία.