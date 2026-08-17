Ιωάννα Τούνη: Το στιγμιότυπο με τον σύντροφό της και τον γιο της από τις διακοπές τους – «Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπο σου…»

Η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε τα γενέθλιά της στις Μαλδίβες, μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα. Μέσω πρόσφατης ανάρτησής της στο Instagram, η επιχειρηματίας δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον άνθρωπό της και το παιδί της, την οποία συνόδεψε με ένα τρυφερό μήνυμα.

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Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: Instagram/j.touni
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιωάννα Τούνη πέρασε όμορφες στιγμές μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα στις Μαλδίβες, όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της.
  • Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, η επιχειρηματίας δημοσίευσε μία φωτογραφία από τις διακοπές της, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης και ο τριών ετών Πάρης.
  • Η influencer εξομολογείται ότι ερωτεύεται ακόμη περισσότερο τον άνθρωπό της, βλέποντας το πώς συμπεριφέρεται στο παιδί της.

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Η Ιωάννα Τούνη πέρασε όμορφες στιγμές μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα στις Μαλδίβες, όπου και γιόρτασε τα φετινά της γενέθλια. Από το πλευρό της φυσικά δεν έλλειπαν ο γιος της, Πάρης, καθώς και ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης. Μάλιστα, στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, η επιχειρηματίας δημοσίευσε μία πολύ όμορφη φωτογραφία, στην οποία πρωταγωνιστούν ο άνθρωπός της και το παιδί της.

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Συγκεκριμένα, στο γλυκό στιγμιότυπο, ο επιχειρηματίας και σύντροφός της Ιωάννας Τούνη, έχει στους ώμους του τον τριών ετών Πάρη.

Η influencer εξομολογείται στη λεζάντα της, πως ερωτεύεται ακόμη περισσότερο τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη, βλέποντας το πώς συμπεριφέρεται στο παιδί της.

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«Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπο σου, βλέποντας πώς συμπεριφέρεται στο παιδί σου… ανεκτίμητο!», αναφέρει η Ιωάννα Τούνη στο μήνυμα με το οποίο έχει συνοδέψει την όμορφη φωτογραφία.

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