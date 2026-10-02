Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ήταν μια τρικυμία, ήθελα να κρυφτώ» – Η αποκάλυψη για τους «Ψίθυρους Καρδιάς»

Την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους υποδέχθηκε η Αθηναΐς Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action24, σε μια συνέντευξη γεμάτη προσωπικές αναφορές, αναμνήσεις από την πορεία της στην τηλεόραση και το θέατρο, αλλά και άγνωστες ιστορίες από το παρελθόν.

Η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στους «Ψίθυρους Καρδιάς» και τη συνεργασία της με τον αείμνηστο Μανούσο Μανουσάκη, ο οποίος, όπως είπε, ήταν εκείνος που την επέλεξε για τον ρόλο και συνέβαλε καθοριστικά στην ταύτισή της με την ηρωίδα.

«Χάρη στον Μανούσο έγινε αυτή η ταύτιση. Πήρε εμένα, που δεν με ήξερε κανείς, και μπόρεσε να ενσωματώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στον ρόλο», δήλωσε αρχικά.

Μάλιστα, θυμήθηκε ένα περιστατικό από τα γυρίσματα της σειράς, όταν εκείνη και ο Απόστολος Γκλέτσος συμμετείχαν σε ερωτική σκηνή. Η ίδια περιέγραψε εκείνη την περίοδο ως μια ιδιαίτερα έντονη εμπειρία, εξηγώντας πως τότε, σε ηλικία μόλις 22 ετών, δυσκολευόταν να συνειδητοποιήσει και να διαχειριστεί όσα συνέβαιναν γύρω της λόγω της ξαφνικής δημοσιότητας.

«Κάποια στιγμή θυμάμαι ότι σε ένα γύρισμα που είχαμε μία ερωτική σκηνή με τον Απόστολο (σ.σ. τον Γκλέτσο), επειδή κρυώναμε λίγο και γκρινιάζαμε, έβγαλε κι αυτός τα ρούχα του. Τότε προσπαθούσα να διαχειριστώ την κατάσταση, το θυμάμαι σαν μια τρικυμία. Δεν μου ήταν ευχάριστο, δεν είχα επίγνωση του τι ακριβώς συμβαίνει, ήμουν μέσα στη θύελλα. Αργότερα απέκτησα συνείδηση», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μίλησε και για την καταγωγή της, αποκαλύπτοντας πως έχει ρίζες από την Αιθιοπία και την Κρήτη. Όπως ανέφερε, μεγάλωσε στην Αθήνα σε ένα φιλελεύθερο οικογενειακό περιβάλλον, με τους γονείς της να στηρίζουν τις επιλογές της, αρκεί να ακολουθεί αυτό που πραγματικά αγαπά.

Στη συνέχεια, στάθηκε και στη σχέση των νέων με τα social media και τη δημοσιότητα.

«Σήμερα δεν ξέρω τι αρκεί για τα παιδιά. Υπάρχει αυτή η ευκολία η φαινομενική στο διαδίκτυο, μου κάνει εντύπωση το πόσο εύκολα εκτίθενται στην κάμερα οι άνθρωποι σήμερα. Εγώ δεν είχα σκεφτεί τη δημοσιότητα αλλά μόνο το θέατρο, όταν αποφάσισα να γίνω ηθοποιός. Ήταν βδέλυγμα τότε η τηλεόραση».

Παράλληλα, αναφέρθηκε με ειλικρίνεια και στη σχέση της με το παρελθόν. «Ήμουν 22 και τώρα είμαι 52. Δεν μου αρέσει να κάθομαι και να βλέπω τα παλιά. Δεν το αποστρέφομαι αλλά δεν μου προσφέρει και κάτι. Μια χαρά ήμουν και τότε, μια χαρά είμαι και τώρα», σημείωσε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και όσα είπε για τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς αφορούν την προσωπική της ζωή και τον γάμο της με τον Φάνη Μουρατίδη.

«Όσα γράφονται για εμάς συνήθως είναι άσχετα και άλλα αντί άλλων. Κρίση μπορεί να πέρασε ή να περνάει ένα ζευγάρι αλλά συνήθως για εμάς είναι άλλα αντί άλλων», κατέληξε.