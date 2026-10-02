Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Η τρυφερή φωτογραφία που δημοσίευσε με τον Σάκη Κατσούλη και τον γιο τους

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία τρυφερή φωτογραφία με τον Σάκη Κατσούλη και τον γιο τους. Το στιγμιότυπο δείχνει το ζευγάρι στο σπίτι του, με τον Σάκη Κατσούλη να κρατάει στην αγκαλιά του το μωρό τους.

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Lifestyle

Μαριαλένα Ρουμελιώτη
Φωτογραφία: Instagram/marialena.rou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη δημοσίευσε μία άκρως τρυφερή φωτογραφία με τον Σάκη Κατσούλη και τον γιο τους στο προφίλ της στο Instagram.
  • Στη φωτογραφία, το ζευγάρι βρίσκεται στο σπίτι του με το λίγων μηνών μωρό του, με τον Σάκη Κατσούλη να κρατάει τον γιο τους στην αγκαλιά του.
  • Η επιχειρηματίας έχει προστατεύσει τα χαρακτηριστικά του μωρού τους με μία λευκή καρδιά emoji, ενώ αναρωτήθηκε στο story της: «Πόσο έχει μεγαλώσει το μωράκι μας;».

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Μία άκρως τρυφερή φωτογραφία με τον Σάκη Κατσούλη και τον γιο τους, δημοσίευσε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη στο προφίλ της στο Instagram. Η επιχειρηματίας και influencer, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης το στιγμιότυπο, το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου.

Στη φωτογραφία το ζευγάρι βρίσκεται στο σπίτι του, με το λίγων μηνών μωρό του. Ο Σάκης Κατσούλης κρατάει στα χέρια του τον γιο τους, ενώ κάθονται στο σαλόνι τους.

Ο ευτυχισμένος πατέρας έχει κλείσει τα μάτια του, έχοντας στην αγκαλιά του τον καρπό του έρωτά του με την Μαριαλένα Ρουμελιώτη.

Η επιχειρηματίας έχει προστατεύσει τα χαρακτηριστικά του μωρού τους, βάζοντας μία λευκή καρδιά emoji μπροστά από το πρόσωπό του.

Στο story της, η γλυκιά μητέρα έχει γράψει: «Πόσο έχει μεγαλώσει το μωράκι μας;». 

Μαριαλένα Ρουμελιώτη Σάκης Κατσούλης

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