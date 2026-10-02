Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Η τρυφερή φωτογραφία που δημοσίευσε με τον Σάκη Κατσούλη και τον γιο τους

Μία άκρως τρυφερή φωτογραφία με τον Σάκη Κατσούλη και τον γιο τους, δημοσίευσε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη στο προφίλ της στο Instagram. Η επιχειρηματίας και influencer, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης το στιγμιότυπο, το βράδυ της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου.
Στη φωτογραφία το ζευγάρι βρίσκεται στο σπίτι του, με το λίγων μηνών μωρό του. Ο Σάκης Κατσούλης κρατάει στα χέρια του τον γιο τους, ενώ κάθονται στο σαλόνι τους.
Ο ευτυχισμένος πατέρας έχει κλείσει τα μάτια του, έχοντας στην αγκαλιά του τον καρπό του έρωτά του με την Μαριαλένα Ρουμελιώτη.
Η επιχειρηματίας έχει προστατεύσει τα χαρακτηριστικά του μωρού τους, βάζοντας μία λευκή καρδιά emoji μπροστά από το πρόσωπό του.
Στο story της, η γλυκιά μητέρα έχει γράψει: «Πόσο έχει μεγαλώσει το μωράκι μας;».