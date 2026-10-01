Έφη Πίκουλα: «Ήμουν τυχερή που έζησα κοντά σε αυτή την οικογένεια και ειδικά στην Αλίκη Βουγιουκλάκη» – Γιατί είχε αρνηθεί να συνεργαστούν

Η Έφη Πίκουλα μίλησε για τη σχέση της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και εξήγησε γιατί αρνήθηκε να συνεργαστούν. Η αγαπημένη ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη. 

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Έφη Πίκουλα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Έφη Πίκουλα μίλησε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, εξηγώντας γιατί είχε αρνηθεί την πρόταση συνεργασίας της αείμνηστης σταρ.
  • Η αγαπημένη ηθοποιός συνδεόταν με συγγενικό δεσμό με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, καθώς ήταν παντρεμένη με τον Τάκη Βουγιουκλάκη από το 1986.
  • «Ήμουν τυχερή που έζησα κοντά σε αυτή την οικογένεια και ειδικά στην Αλίκη», δήλωσε η Έφη Πίκουλα.

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Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη μίλησε η Έφη Πίκουλα, σε συνέντευξη που έδωσε στην Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, για το «Νωρίς-Νωρίς». Μάλιστα, εξήγησε τον λόγο που όταν η αείμνηστη σταρ της είχε προτείνει να συνεργαστούν, εκείνη είχε απαντήσει αρνητικά.

Η Έφη Πίκουλα και η Αλίκη Βουγιουκλάκη συνδέονταν με συγγενικό δεσμό, καθώς η αγαπημένη ηθοποιός ήταν παντρεμένη με τον Τάκη Βουγιουκλάκη από το 1986. Το ζευγάρι χώρισε μόνο ο θάνατος, τον Απρίλιο του 2021.

Όταν η Μαρία Ηλιάκη είπε στην Έφη Πίκουλα ότι ενώ ήταν στην πιο διάσημη οικογένεια της Ελλάδας, δεν το χρησιμοποίησε, η γνωστή καλλιτέχνις απάντησε: «Δεν το κατάλαβα καθόλου. Γιατί εγώ ένιωθα σαν οικογένεια, ήμουν στην οικογένεια. Τώρα το βλέπω. Τώρα λέω: “Κοίταξε τι έζησα. Έζησα με την Αλίκη. Κοίτα πώς ζήσαμε, πώς φερόταν. Ήμουν τυχερή!”.

Πολλές φορές κάνω μία αναδρομή στο παρελθόν και λέω ότι ήμουν τυχερή που έζησα κοντά σε αυτή την οικογένεια και ειδικά στην Αλίκη και έμαθα τόσα πράγματα. Εκείνη την περίοδο δεν το καταλάβαινα. Είσαι σε μία οικογένεια, βλέπεις την Αλίκη σαν μέλος της οικογένειας. Δεν την βλέπεις σαν σταρ». 

«Για αυτό, όταν μου είπε να συνεργαστούμε, είπα όχι. Γιατί να συνεργαστώ; Εγώ είμαι στην οικογένεια. Επειδή είμαι στην οικογένεια; Όχι. Άστο καλύτερα», εξήγησε στη συνέχεια η καλλιτέχνις.

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