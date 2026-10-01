Τραγωδία στη Μυτιλήνη: 45χρονος πήγε για κυνήγι αλλά δεν επέστρεψε ποτέ – Η αδελφή του τον βρήκε νεκρό

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Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση ενός 45χρονου από τη Μυτιλήνη, ο οποίος είχε πάει για κυνήγι στην περιοχή της Αμαλής. Η αδελφή του τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του, κοντά στο ξωκλήσι της Παναγίας Αμαλής.

Ο 45χρονος είχε μεταβεί στην ορεινή περιοχή Αμαλής, έχοντας μαζί του τα δυο σκυλιά του. Η ώρα όμως περνούσε και ο ίδιος καθυστερούσε να επιστρέψει, οπότε οι δικοί του άνθρωποι άρχισαν να τον αναζητούν. Η αναζήτηση οδήγησε τελικά στο δύσβατο σημείο όπου βρισκόταν, με την αδελφή του να έρχεται αντιμέτωπη με το τραγικό θέαμα, σύμφωνα με το lesvosnews.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στον εντοπισμό του σημείου συνέβαλαν και τα δύο σκυλιά που τον συνόδευαν στο κυνήγι.

Αν και οι λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς εξελίχθηκε η αναζήτηση δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ωστόσο τα τελευταία στοιχεία της τοπικής ιστοσελίδας αναφέρουν πως ο θάνατος οφείλεται σε πτώση σε βραχώδη περιοχή.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και ειδοποιήθηκε και ασθενοφόρο. Η δύσκολη πρόσβαση στο σημείο όπου εντοπίστηκε ο άνδρας κατέστησε αναγκαία τη συνδρομή των πυροσβεστών.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 45χρονος έχασε τη ζωή του.