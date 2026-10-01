Τηλεθέαση (30/9): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Τετάρτης

Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|19,1%
|2
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|19%
|3
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|18,2%
|4
|ALPHA
|Happy Day
|16,2%
|5
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|11,7%
|6
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|8%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|5,4%
|8
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|2,4%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|16,2%
|2
|ΣΚΑΪ
|Live You
|14,9%
|3
|ANT1
|Το Πρωινό
|13,2%
|4
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι!
|11%
|5
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|10%
|6
|OPEN
|10 Παντού
|9,2%
|7
|STAR
|Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
|8%
|8
|STAR
|Stars System
|3,8%
|9
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|3,4%
|10
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|2%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Happy Day
|18,6%
|2
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|15,9%
|3
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|14,6%
|4
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|14,2%
|5
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|8,1%
|6
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|7,2%
|7
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|5,3%
|8
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|2,9%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|14,4%
|2
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι!
|12%
|3
|ΣΚΑΪ
|Live You
|10,4%
|4
|ΑΝΤ1
|Το Πρωινό
|10%
|5
|STAR
|Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
|10%
|6
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|7,4%
|7
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|5,7%
|8
|OPEN
|10 Παντού
|3,9%
|9
|STAR
|Stars System
|2,8%
|10
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|0,2%