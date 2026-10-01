Τηλεθέαση (30/9): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Τετάρτης

Συνεχίζεται η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, όπως φάνηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό και το δυναμικό κοινό για τις ζώνες 5-10 και 10-1.