Τηλεθέαση (30/9): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Τετάρτης

Συνεχίζεται η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, όπως φάνηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό και το δυναμικό κοινό για τις ζώνες 5-10 και 10-1.

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.
  • Στο γενικό κοινό, στη ζώνη 5-10 η «Πρώτη Εικόνα» κυριάρχησε, ενώ στη ζώνη 10-1 βγήκαν πρώτοι οι «Αταίριαστοι».
  • Στο δυναμικό κοινό, το «Happy Day» βρέθηκε στην κορυφή της ζώνης 5-10, ενώ η «Super Κατερίνα» προηγήθηκε στη ζώνη 10-1.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 19,1%
2 ΣΚΑΪ Σήμερα 19%
3 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 18,2%
4 ALPHA Happy Day 16,2%
5 OPEN Ώρα Ελλάδος 11,7%
6 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 8%
7 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 5,4%
8 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 2,4%

Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 16,2%
2 ΣΚΑΪ Live You 14,9%
3 ANT1 Το Πρωινό 13,2%
4 MEGA Χαμογέλα και Πάλι! 11%
5 ALPHA Super Κατερίνα 10%
6 OPEN 10 Παντού 9,2%
7 STAR Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 8%
8 STAR Stars System 3,8%
9 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 3,4%
10 ΕΡΤNEWS Newsroom 2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Happy Day 18,6%
2 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 15,9%
3 OPEN Ώρα Ελλάδος 14,6%
4 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 14,2%
5 ΣΚΑΪ Σήμερα 8,1%
6 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 7,2%
7 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 5,3%
8 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 2,9%

Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Super Κατερίνα 14,4%
2 MEGA Χαμογέλα και Πάλι! 12%
3 ΣΚΑΪ Live You 10,4%
4 ΑΝΤ1 Το Πρωινό 10%
5 STAR Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 10%
6 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 7,4%
7 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 5,7%
8 OPEN 10 Παντού 3,9%
9 STAR Stars System 2,8%
10 ΕΡΤNEWS Newsroom 0,2%
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