Αντιπαράθεση Ανδρουλάκη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τον… Παναθηναϊκό – ΒΙΝΤΕΟ

Κόντρα ξέσπασε στη Βουλή ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωσνταντοπούλου με αφορμή την παρουσία του πρώτου σε αγώνα του Παναθηναϊκού μαζί με τον Μαργαρίτη Σχοινά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης βρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (24/9) στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ) για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση Παναθηναϊκός-Παρί.

«Η χώρα χρειάζεται πραγματική αντιπολίτευση – Εσείς ήσασταν μαζί με τον κ. Σχοινά στο γήπεδο»

«Άκουσα τον κ. Άνδρουλάκη να λέει τι χρειάζεται η χώρα. Αυτό που χρειάζεται είναι μία πραγματική αντιπολίτευση που δεν κοροϊδεύει. Την προηγούμενη φορά που ήσασταν εδώ κύριε Ανδρουλάκη, φύγατε από μία έξοδο, ο κ. Σχοινάς έφυγε από άλλη έξοδο και βρεθηκατε μαζί στο γήπεδο του Παναθηναϊκού σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.

Και πρόσθεσε: «Σήμερα παίρνετε τον λόγο για αντιπολιτευτείτε υποτίθεται την κυβέρνηση Μητσοτάκη και δεν τίποτε για το γεγονός ότι υπάρχει παραπεμπητικό βούλευμα για τους Τριαντόπουλο, Αγοραστό, Χαρακόπουλο, Παπαγεωργίουμ δηλαδή για τα δεξιά και τα αριστερά χέρια του Μητσοτάκη, με σαφεις σκέψεις του Συμβουλίου Εφετών που σημαίνουν παραπομπή Μητσοτάκη. Αλλά ξαφνικά δεν είναι θέμα στη σημερινή συζήτηση».

«Κύριε Ανδρουλάκη αν θέλετε να χτυπήσετε το παρακράτος και την κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορείτε αυτά να τα καταπίνετε. Ούτε να συμπράττετε σε ψευτοδιώξεις πολιτικών αντιπάλων» κατέληξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Είμαι απλός φίλαθλος – Δεν έχω σχέσεις με τις ιδιοκτησίες»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε άμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου τονίζοντας ότι ο ίδιος είναι απλός φίλαθλος του Παναθηναϊκού και όταν πηγαίνει στο γήπεδο κάθεται στη θέση του όποιος και αν είναι δίπλα του.

«Αναφορικά με αυτά που άκουσα στην αίθουσα. Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας κ. Κωνσταντοπούλου. Όταν πάω στο γήπεδο κάθομαι σε μία θέση. Και πάω συχνά. Δεν καθορίζω ποιοι θα κάτσουν δίπλα μου, ούτε μακριά μου, ούτε κοντά μου. Δεν έχω ειδικές σχέσεις με τις ιδιοκτησίες. Πάω σαν απλός φίλαθλος και κάθομαι στη θέση μου όποιος και να είναι δίπλα μου» επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Τα παχιά λόγια δεν φέρνουν αποτελέσματα. Αποτέλεσμα φέρνει η σοβαρή αντιπολίτευση, ο σεβασμός στους Θεσμούς, στους νόμους. Αυτήν την αντιπολίτευση φοβάται η Νέα Δημοκρατία. Και όχι την αντιπολίτευση του σόου και του παραλόγου. Καληνύχτα» κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.