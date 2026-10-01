Νίκος Ανδρουλάκης: «Οριστικό το διαζύγιο της ΝΔ με την κοινωνία» – Σκληρή κριτική για ακρίβεια, χρέη και Golden Visa

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε στη Βουλή πως «το διαζύγιο της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία είναι οριστικό», ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, το ιδιωτικό χρέος και τη Golden Visa. Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις για την προστασία των δανειοληπτών, τη μείωση του κόστους των καυσίμων και την κατάργηση της Golden Visa μέσω αγοράς ακινήτων.

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Πολιτική

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΠΑΣΟΚ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ/ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΠΑΣΟΚ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ/ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε ότι «το διαζύγιο της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία είναι οριστικό», καταλογίζοντας στην κυβέρνηση «αλαζονεία μιας εξουσίας που έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα».
  • Το ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε κατάθεση πρότασης νόμου για πραγματικές 120 δόσεις και προστασία της πρώτης κατοικίας, ενώ κάλεσε σε ψήφιση της τροπολογίας του για μηχανισμό επιστροφής πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ στους πολίτες μέσω μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα.
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέκρινε τη Golden Visa, προτείνοντας την πλήρη κατάργησή της μέσω αγοράς ακινήτων και την αντικατάστασή της με την Angel Visa για παραγωγικές επενδύσεις, ενώ διαφώνησε και με το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς non-dom.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Το διαζύγιο της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία είναι οριστικό», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στη ομιλία του στη Βουλή στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και καταλόγισε παράλληλα στη κυβέρνηση «αλαζονεία μιας εξουσίας που έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα».

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«‘Δεν έχεις δέκα ευρώ; Πάρε λεωφορείο’. ‘Δεν σου βγαίνει ο μήνας; Είσαι κακομοίρης’. ‘Έχεις τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη; Ζεις σε συγκλονιστική ευημερία, κατά τον Άδωνι Γεωργιάδη’», σχολίασε για τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο ίδιος καταλόγισε «πανικό» που «υποχρέωσε τον πρωθυπουργό» να ανακοινώσει μέτρα για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

«‘Δεν γίνονται οι 120 δόσεις και δεν χρειάζονται’ απαντούσε ο κ. Πιερρακάκης. Για λεφτά που το ΠΑΣΟΚ βρήκε στη Μονόπολη έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για εγχειρίδιο του πολιτικού λαϊκισμού με τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ έγραφε ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τώρα οι 120 δόσεις γίνονται και τις νομοθετεί κιόλας ο κ. Μητσοτάκης μαζί με μερικά μπαλώματα ως δήθεν απάντηση στην ασυδοσία των servicers», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

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Προανήγγειλε πώς το ΠΑΣΟΚ την επόμενη βδομάδα θα καταθέσει στη Βουλή πρόταση νόμου με πραγματικές 120 δόσεις, με πραγματικές υποχρεώσεις για τους servicers, με πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας και των δανειοληπτών.

Σχολίασε δηκτικά -με το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη «Τα γαλάζια σου γράμματα»- την επιστολή που έστειλε ο πρωθυπουργός για τη μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ και εξήγησε την τροπολογία που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ με την οποία προτείνεται «η δημιουργία ενός μηχανισμού που διασφαλίζει κάτι πολύ απλό: όταν η αύξηση της τιμής των καυσίμων αποφέρει στο κράτος περισσότερα έσοδα από ΦΠΑ, αυτά τα πρόσθετα έσοδα να επιστρέφουν στους πολίτες με αντίστοιχη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης».

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«Σας καλούμε λοιπόν να ψηφίσετε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, ώστε οι πολίτες να πληρώνουν φθηνότερα καύσιμα τους επόμενους μήνες», συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και υπογράμμισε: «Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ακάλυπτη δημοσιονομική επιταγή. Δεν είναι δίκαιο το κράτος να χρησιμοποιεί τις δυσκολίες του πολίτη για να γεμίζει το ταμείο με δισεκατομμύρια».

Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι ο μηχανισμός αυτός δεν εξαντλεί την ανάγκη για πρόσθετη παρέμβαση ούτε αποκλείει επιπλέον μέτρα στήριξης, εφόσον οι συνθήκες το απαιτούν αλλά θεσπίζει ένα minimum επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Επισήμανε ότι οι όποιες μειώσεις στο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης δεν απαιτούν καμία άδεια από τις Βρυξέλλες. «Αυτή την ευελιξία έχουν αξιοποιήσει άλλα 15 τουλάχιστον κράτη μέλη. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη Γερμανία», είπε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έκανε αναφορά στη στεγαστική κρίση κι απευθυνόμενος στον υπουργό Ανάπτυξης τόνισε: «Ξεπουλάτε την περιουσία των Ελλήνων και τη λέτε ανάπτυξη. Δεν θα κάνετε τον Έλληνα ξένο στο τόπο του».

Επέκρινε το μοντέλο ανάπτυξης που προβάλλει η κυβέρνηση. «Η Golden Visa θεσπίστηκε στα χρόνια της κρίσης, ως ένα φάρμακο ανάγκης. Σήμερα όμως, αυτό το φάρμακο έχει γίνει φαρμάκι», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και πρότεινε με τροπολογία την πλήρη κατάργηση της Golden Visa μέσω αγοράς ακινήτων και την αντικατάστασή της με ένα νέο πλαίσιο κινήτρων για πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις: την Angel Visa.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης διαφώνησε και με το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς non-dom που αφορά αλλοδαπούς δισεκατομμυριούχους, κατηγορώντας τη κυβέρνηση πως έχει δημιουργήσει ένα καθεστώς επενδύσεων δύο ταχυτήτων: «άλλοι κανόνες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και άλλοι για τις μεγάλες ‘στρατηγικές επενδύσεις’». «Στα νησιά, στρατηγική επένδυση δεν μπορεί να σημαίνει αποφάσεις ερήμην των τοπικών κοινωνιών. Τα νησιά μας δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως επενδυτικό Ελ Ντοράντο. Έχουν όρια, ταυτότητα και μέλλον. Και αυτό το μέλλον οφείλουμε να το προστατεύσουμε, με ευαισθησία απέναντι στους ανθρώπους που ζουν σε αυτά», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και κατέληξε: «Οι προτάσεις μας δείχνουν μία άλλη αντίληψη για το μέλλον της χώρας και ζητούμε από τον ελληνικό λαό να τη στηρίξει στις εκλογές για να έλθει η πολιτική αλλαγή».

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