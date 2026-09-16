Ανδρουλάκης στη Βουλή: Επενδύετε στο φόβο κι όχι στην ελπίδα – Δεν θα σας περάσει, η κοινωνία θα σας καταψηφίσει

«Επενδύετε στο φόβο κι όχι στην ελπίδα» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, απαντώντας στην κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ΠΑΣΟΚ και το δίλημμα «ελπίδα ή περιπέτεια», που διατύπωσε στην ομιλία του.

Παίρνοντας τον λόγο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι «θέλετε να τρομοκρατήσετε την κοινωνία, να νιώσει φόβο, αλλά δεν θα σας περάσει. Η κοινωνία θα σας καταψηφίσει».

Όπως είπε στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός και ο Μάκης Βορίδης, που μίλησε νωρίτερα, επιχείρησαν να διαμορφώσουν εντυπώσεις και τόνισε πως για τη ΝΔ ελπίδα είναι να καθηλωθεί το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη της οικονομίας και της χώρας.

Τόνισε, δε, ότι «από το Μητσοτάκης ή χάος πήγαμε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν», ερμηνεύοντας πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη. Όπως υπογράμμισε, αντί να ζητήσει να ανακαλέσει ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο πρωθυπουργός ζήτησε τα ρέστα από το ΠΑΣΟΚ.

«Η δημοκρατική εναλλαγή, οι εκλογές, η λαϊκή ετυμηγορία, υπονομεύουν τα εθνικά συμφέροντα;», αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.