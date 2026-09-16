Ανδρουλάκης στη Βουλή: Επενδύετε στο φόβο κι όχι στην ελπίδα – Δεν θα σας περάσει, η κοινωνία θα σας καταψηφίσει

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της Βουλής, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι «επενδύουν στο φόβο κι όχι στην ελπίδα», απαντώντας στο δίλημμα «ελπίδα ή περιπέτεια» που διατύπωσε ο πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε πως η κοινωνία δεν θα τρομοκρατηθεί και θα καταψηφίσει την κυβέρνηση, ενώ επέκρινε τις οικονομικές της πολιτικές και συνέδεσε δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη με τη ρητορική του πρωθυπουργού.

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Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε από το βήμα της Βουλής ότι «επενδύετε στο φόβο κι όχι στην ελπίδα», απαντώντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη και το δίλημμα «ελπίδα ή περιπέτεια».
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «θέλετε να τρομοκρατήσετε την κοινωνία», προσθέτοντας πως «δεν θα σας περάσει. Η κοινωνία θα σας καταψηφίσει».
  • Ο Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως για τη ΝΔ «ελπίδα είναι να καθηλωθεί το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών», ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης. Επίσης, σημείωσε ότι «από το Μητσοτάκης ή χάος πήγαμε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν», ερμηνεύοντας δηλώσεις Φλωρίδη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Επενδύετε στο φόβο κι όχι στην ελπίδα» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, απαντώντας στην κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ΠΑΣΟΚ και το δίλημμα «ελπίδα ή περιπέτεια», που διατύπωσε στην ομιλία του.

Μητσοτάκης στη Βουλή: Στόχος ένα Σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή – Το δίλημμα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές

Παίρνοντας τον λόγο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι «θέλετε να τρομοκρατήσετε την κοινωνία, να νιώσει φόβο, αλλά δεν θα σας περάσει. Η κοινωνία θα σας καταψηφίσει».

Όπως είπε στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός και ο Μάκης Βορίδης, που μίλησε νωρίτερα, επιχείρησαν να διαμορφώσουν εντυπώσεις και τόνισε πως για τη ΝΔ ελπίδα είναι να καθηλωθεί το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη της οικονομίας και της χώρας.

Τόνισε, δε, ότι «από το Μητσοτάκης ή χάος πήγαμε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν», ερμηνεύοντας πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη. Όπως υπογράμμισε, αντί να ζητήσει να ανακαλέσει ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο πρωθυπουργός ζήτησε τα ρέστα από το ΠΑΣΟΚ.

«Η δημοκρατική εναλλαγή, οι εκλογές, η λαϊκή ετυμηγορία, υπονομεύουν τα εθνικά συμφέροντα;», αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

 

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