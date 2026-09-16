Μητσοτάκης στη Βουλή: Στόχος ένα Σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή – Το δίλημμα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές

«Αυτή η σημερινή δεύτερη συζήτηση και ψηφοφορία για την Αναθεώρηση του Συντάγματος δεν μας ζητά απλά να επαναλάβουμε τις αρχικές μας θέσεις. Καλεί όλα τα κόμματα να αναστοχαστούν τον διάλογο που μεσολάβησε επιδιώκοντας συγκλίσεις. Φοβάμαι ότι αυτό δεν είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο. Γιατί το ζητούμενο και αυτής της συνεδρίασης θα ήταν ποιες μεγάλες θεσμικές αλλαγές μπορεί να προωθήσει η επόμενη βουλή και με ποια πλειοψηφία», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του κουβέντες στη συζήτηση που εξελίσσεται στην Ολομέλεια στη Βουλή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είχε περιγράψει και τον Ιούλιο ως κεντρικό στόχο η χώρα να αποκτήσει ένα σύγχρονο Σύνταγμα και συνεχάρη τα μέλη της ΚΟ της ΝΔ που συμμετείχαν στη διαδικασία και όλους τους βουλευτές που συμμετείχαν στην επιτροπή.

Ο κ. Μητσοτάκης κατέδειξε αντίφαση στη στάση βουλευτών στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια. «Προτείναμε την αλλαγή 33 διατάξεων. Ποιο είναι το συμπέρασμα μετά την πρώτη ψηφοφορία; Την παντελώς αδιέξοδη τακτική συνολικά της αντιπολίτευσης. Καμία δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους. Γιατί έγινε αυτό; Γιατί ακόμη και δυνάμεις που στον πολιτικό τους λόγο αυτοπροσδιορίζονται ως τάχα υπεύθυνες, υποτάχθηκαν στο τυφλό όχι ή στο αμήχανο “ναι μεν αλλά”. Μιλώ για το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη που έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζετε -κ. Ανδρουλάκη- τομές με τις οποίες συμφωνείτε μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Θα μπορούσαμε να είχαμε φέρει και πρόταση που εσείς φέρατε. Και πάλι θα φτάνατε στο σημείο να καταψηφίσετε δικές σας προτάσεις. Η λογική του “όχι σε όλα” στρέφεται ευθέως κατά του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι ο συνταγματικός νομοθέτης θέλει να λάβει υπόψη του ο πολίτης τις προτάσεις των κομμάτων για το Σύνταγμα και για αυτό μεσολαβούν οι εκλογές. «Κύριε Ανδρουλάκη καταστρατηγείτε το Σύνταγμα. Είναι ευθεία ομολογία ότι η ΝΔ θα κερδίσει και τις επόμενες εκλογές. Είναι όμως μια θέση η οποία είναι και αδιέξοδη και ανιστόρητη. Γιατί αν θυμηθούμε τη συνταγματική αναθεώρηση 1999-2000 θα διαπιστώσετε ότι τότε η ΝΔ ως αξιωματική αντιπολίτευση φέρθηκε με μεγάλη υπευθυνότητα. Συζήτησε, διαβουλεύθηκε, συμφώνησε με αλλαγές στην πρώτη βουλή και στην αναθεωρητική βουλή. Αυτό που έκανε τότε η ΝΔ αναρωτιέμαι, εσείς γιατί δεν είσαστε σε θέση να το κάνετε σήμερα;», συνέχισε ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Είπε επίσης ότι ακούγεται παράλογο να μην κατοχυρώνεται συνταγματικά η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τα δύο κόμματα να μην μπορούν να συμφωνούν στην επιστολική ψήφο, να συνδυάζεται η απόδοση και αμοιβή των δημοσιών υπαλλήλων με την αξιολόγηση.

«Αυτά τα δύο κόμματα τα οποία στο παρελθόν συνεργάστηκαν για να αποκρούσουν το φάσμα της χρεοκοπίας, σήμερα να μην συμφωνείτε ότι αυτή η χώρα να μην είναι σε θέση να κατοχυρώσει αντίβαρα σε τέτοιους κινδύνους. Κι όμως όλα αυτά τα καταψηφίζετε όπως και ένα ώριμο αίτημα που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική αλλαγή του άρθρου 86, την κατάργηση της δυνατότητας να στήνονται κάθε λίγο κάλπες. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία τύλιγαν με καχυποψία την πολιτική. Θα μπορούσαμε να τα λύσουμε τώρα ενώ εσείς επιλέγετε να τα παραπέμψετε στις καλένδες», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Στόχος μας είναι η χώρα να αποκτήσει ένα Σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή και θα δίνει απαντήσεις στις ανάγκες των πολιτών και των θεσμών», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί ευκαιρία για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το μέλλον.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν με καθαρό τρόπο απέναντι στις προτεινόμενες αλλαγές, επιμένοντας ότι η στάση της αντιπολίτευσης επιβεβαίωσε την έλλειψη κοινής στρατηγικής και αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης.

Σε άλλο σημείο και αναφερόμενος στην ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είστε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Όσο και αν διαγωνίζεστε να διαφοροποιηθείτε, επαναφέρετε τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος».

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε έντονη κριτική στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛ.Α.Σ υποστηρίζοντας ότι, παρά τις πολιτικές τους διαφορές, οδηγούνται σε κοινές επιλογές που ενδέχεται να προκαλέσουν πολιτική αστάθεια. «Το δίλημμα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο στις επόμενες εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ενός «εφιαλτικού σεναρίου ακυβερνησίας».

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα έχει σήμερα μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ τη σταθερότητα, την κοινωνική συνοχή και την αμυντική της θωράκιση, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και διεθνών αναταράξεων. «Στα όπλα ενός κράτους που θέλει να πορεύεται με ασφάλεια και σιγουριά προσθέτω και τη θεσμική κανονικότητα», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη διεθνή συγκυρία, επισήμανε ότι η Ελλάδα δικαιώνεται από τις δημοσιονομικές επιλογές της κυβέρνησης και από την απόφαση για ταχύτερη αποπληρωμή του εξωτερικού χρέους, ενώ υπογράμμισε ότι διαψεύστηκαν όσοι προέβλεπαν πρόωρες εκλογές.

«Σκεφτείτε να βρισκόμασταν σήμερα σε προεκλογική περίοδο, με το πετρέλαιο να ακολουθεί ανοδική πορεία, δύο πολέμους σε εξέλιξη, την Ευρώπη σε αμηχανία και νέες πιέσεις στις αγορές», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «φάρο σταθερότητας» σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Κλείνοντας την ομιλία του, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά κρίσεις και δυσκολίες, διασφαλίζοντας ασφαλή σύνορα, ενεργή διπλωματία και οικονομική σταθερότητα.

Παράλληλα, απηύθυνε νέα έκκληση προς την αντιπολίτευση να αναθεωρήσει τη στάση της στη Συνταγματική Αναθεώρηση, αν και, όπως είπε, δεν τρέφει αυταπάτες ότι η προτροπή του θα εισακουστεί.