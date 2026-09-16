Νάξος: Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες

Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου στη Νάξο. Το δυστύχημα προκλήθηκε από τη σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 72χρονου οδηγού του ενός οχήματος και τον σοβαρό τραυματισμό του 19χρονου οδηγού και του 23χρονου συνεπιβάτη του άλλου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου στη Νάξο.
  • Το τροχαίο συνέβη όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 19χρονος εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με άλλο όχημα, με οδηγό έναν 72χρονο.
  • Ο 72χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του, ενώ σοβαρά τραυματίστηκαν ο 19χρονος οδηγός και ο 23χρονος συνεπιβάτης του πρώτου οχήματος. Την προανάκριση για τις συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου στη Νάξο.

Το τροχαίο συνέβη όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 19χρονος εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με άλλο όχημα, με οδηγό έναν 72χρονο.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 72χρονος να χάσει τη ζωή του. Σοβαρά τραυματίστηκαν και ο 19χρονος οδηγός και ο 23χρονος συνεπιβάτης του πρώτου οχήματος.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

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