Νάξος: Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες

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Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου στη Νάξο.

Το τροχαίο συνέβη όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 19χρονος εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με άλλο όχημα, με οδηγό έναν 72χρονο.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 72χρονος να χάσει τη ζωή του. Σοβαρά τραυματίστηκαν και ο 19χρονος οδηγός και ο 23χρονος συνεπιβάτης του πρώτου οχήματος.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.