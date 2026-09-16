Θάνατος Μαζωνάκη: Ο δικηγόρος των 2 γιατρών θα προσφύγει κατά του εντάλματος προφυλάκισής τους

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Σκυταλοδρομία» δικαστικών εξελίξεων λαμβάνει χώρα από την στιγμή που αποφασίστηκε η προφυλάκιση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (16/9) ο συνήγορος υπεράσπισης των 2 γιατρών του Κολωνακίου, προανήγγειλε την άμεση προσβολή του εντάλματος προσωρινής κράτησης τους.

Σε ανακοίνωσή της, η δικηγορική εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» γνωστοποιεί ότι θα προσφύγει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, υποστηρίζοντας ότι η αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, είναι «παντελώς αναιτιολόγητη».

Παράλληλα, κάνει λόγο για «βάναυση κακοποίηση» των δικονομικών δικαιωμάτων των δύο κατηγορουμένων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Η Δικηγορική Εταιρεία “Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες”, μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της.

Για τη Δικηγορική Εταιρεία “Ν. Τ. Αγαπηνός και Συνεργάτες”

Ο ιδρυτής

Νικόλαος Αγαπηνός»