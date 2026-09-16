Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα φωτογραφία-ντοκουμέντο από το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως, γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η έρευνα των Αρχών, επικεντρώνεται μεταξύ άλλων, στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, που χρησιμοποιήθηκε στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Το OPEN έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία της συγκεκριμένης συσκευής, ενώ τα καταγεγραμμένα δεδομένα της αποτελούν πλέον, μέρος των στοιχείων που εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταγραφές της συσκευής, οι οποίες αποτυπώνουν τον χρόνο έναρξης της διαδικασίας, τη διάρκειά της και προηγούμενες συνεδρίες. Παράλληλα, οι Αρχές, εξετάζουν το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αλλά και το χρονικό διάστημα από τους πρώτους συναγερμούς του μηχανήματος έως τη διαπίστωση του θανάτου του.

Η φωτογραφία του μηχανήματος και οι καταγραφές

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αποτελεί ένα από τα σημαντικά ευρήματα της έρευνας. Πρόκειται για σχετικά μικρή συσκευή, τοποθετημένη σε βάση με ροδάκια, γεγονός που επιτρέπει τη μετακίνησή της.

Από την ανάλυση των στοιχείων της συσκευής, προκύπτει ότι στις 9 Σεπτεμβρίου, η διαδικασία ενεργοποιήθηκε στις 14:14, με προγραμματισμένη διάρκεια 42 λεπτών.

Η άντληση αίματος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ξεκίνησε λίγα λεπτά αργότερα. Οι καταγραφές φέρονται επίσης, να δείχνουν ότι είχαν πραγματοποιηθεί και προηγούμενες συνεδρίες. Μεταξύ αυτών αναφέρονται συνεδρίες στις 2 και 7 Σεπτεμβρίου, ενώ εξετάζονται και καταγραφές, που εμφανίζονται σε ασυνήθιστες ώρες, ακόμη και στις 23:33.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα αξιολογούνται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας και δεν αποτελούν, από μόνα τους, απόδειξη για την αιτία του θανάτου.

Η εικόνα του ιατρείου και οι διαφορές που εξετάζουν οι Αρχές

Ο χώρος των 200 τ.μ. περιγράφεται από μάρτυρες ως χώρος που θύμιζε περισσότερο κέντρο αισθητικής, παρά ιατρείο. Παράλληλα, στους χώρους βρέθηκαν αντικείμενα όπως στολή σαμουράι, σπαθιά και ένα ποδήλατο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση των Αρχών, ότι η εικόνα του χώρου που συνάντησαν οι αστυνομικοί διέφερε σημαντικά από εκείνη που περιέγραψαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς ο χώρος φαινόταν να έχει τακτοποιηθεί εκ των υστέρων.

Υδροθεραπεία, ενδείξεις μέθης και κενό χρόνου

Από το ρεπορτάζ προκύπτει ακόμη πως, μία ημέρα πριν από την πλασμαφαίρεση, είχε προηγηθεί υδροθεραπεία, δηλαδή διαδικασία καθαρισμού του εντέρου. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί στους οποίους απευθύνονται οι αρχές, ο συγκεκριμένος συνδυασμός των δύο διαδικασιών δεν θεωρείται ενδεδειγμένος.

Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές, εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να είχε χορηγηθεί μέθη ή κάποιο αναισθητικό. Στις φωτογραφίες που έβγαλε η γιατρός στις 14:44 και στις 14:45, την ώρα που η διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Γιώργος Μαζωνάκης, εμφανίζεται με το κεφάλι γερμένο και τα μάτια κλειστά.

Πλέον, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται τόσο η αιτία που προκάλεσε την κατάσταση αυτή όσο και το κρίσιμο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την καταγραφή των πρώτων συναγερμών του μηχανήματος για απουσία καρδιακού παλμού έως τη στιγμή που διαπιστώθηκε ο θάνατος.