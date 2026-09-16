Χανιά: Εντοπίστηκε οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου – Εκκενώθηκαν τα διπλανά σχολεία

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (15/9), στις Αρχές των Χανίων, έπειτα από τον εντοπισμό μιας οβίδας που χρονολογείται από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, σε οικόπεδο όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη οικοδομικές εργασίες στην περιοχή του Αη Γιάννη.

Για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η επιχείρηση εξουδετέρωσης,, αποφασίστηκε η εκκένωση της γύρω περιοχής σε ακτίνα 300 μέτρων.

Εκκενώθηκαν σχολεία – Στο σημείο ειδικό κλιμάκιο του στρατού

Σύμφωνα με το zarpanews, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, εκκενώθηκαν προληπτικά το 4ο και το 8ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, καθώς και το 33ο Νηπιαγωγείο Χανίων. Εκπαιδευτικοί και μαθητές μεταφέρθηκαν στο Πάρκο Μαρκοπούλου, μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση και να δοθεί το «πράσινο φως» για την επιστροφή τους.

Όπως ανέφερε ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, πρόκειται για οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία εντοπίστηκε το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας κατά τη διάρκεια εργασιών σε οικόπεδο.

«Χθες το απόγευμα βρέθηκε μια οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα οικόπεδο που γίνονταν οικοδομικές εργασίες. Άμεσα ειδοποιήθηκε ο στρατός με το ειδικό τμήμα, το ΤΕΝΞ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς), για την εξουδετέρωση», σημείωσε.

Για την επιχείρηση έχει μεταβεί στα Χανιά, ειδικό συνεργείο του στρατού από την Αθήνα, το οποίο θα αναλάβει την εξουδετέρωση του βλήματος, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Ο κ. Νικολάου, εξήγησε πως, βάσει του πρωτοκόλλου που εφαρμόζεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, απαιτείται η απομάκρυνση του πληθυσμού σε ακτίνα 300 μέτρων από το σημείο εντοπισμού.

«Βάσει πρωτοκόλλου πρέπει να κάνουμε εκκένωση στην περιοχή σε περίμετρο 300 μέτρων, αυτό και έγινε. Βλέπετε ότι υπάρχει παντού αστυνομική δύναμη, υπάρχει συνεργασία με τον Δήμο και την Πολιτική Προστασία για να ειδοποιηθεί όλος ο κόσμος και όταν θα είμαστε έτοιμοι το συνεργείο του στρατού θα ενεργήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, ενώ σε συντονισμό με τον Δήμο Χανίων και την Πολιτική Προστασία, ενημερώνονται οι κάτοικοι και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της επιχείρησης.

Η διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρόκειται για πολεμικό υλικό που έχει παραμείνει στο έδαφος για πολλές δεκαετίες. Μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η παρουσία των αρχών στην περιοχή θα παραμείνει αυξημένη, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.