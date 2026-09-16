Ποια προϊόντα μπαίνουν στο στόχαστρο των ελεγκτών – Έρχεται νέο ψηφιακό «εργαλείο» για τον έλεγχο της αγοράς

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι στη αγορά προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν φαινόμενα κερδοσκοπίας.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει και σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Realnews, η διοικήτρια της Αρχής Δέσποινα Τσαγγάρη, παρακολουθεί ιδιαίτερα κατηγορίες με μεγάλη βαρύτητα στον οικογενειακό προϋπολογισμό ή με έντονη μεταβλητότητα, όπως βασικά τρόφιμα, καφές, γαλακτοκομικά, κρέας, καύσιμα, ασφάλειες και ηλεκτρονικό εμπόριο. Μάλιστα είχε αναφέρει ότι όπου δεδομένα δείχνουν απόκλιση που χρειάζεται διερεύνηση, η Ανεξάρτητη Αρχή προχωρά σε στοχευμένο έλεγχο.

Στοχευμένοι έλεγχοι

Προκειμένου να είναι στοχευθμένοι οι έλεγχοι βασίζονται όλο και περισσότερο στα δεδομένα, αξιοποιούνται μεταβολές τιμών, καταγγελίες, προηγούμενα ευρήματα και στοιχεία της αγοράς, ώστε να παρεμβαίνουν οι ελεγκτές εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα παράβασης και μεγαλύτερη επίπτωση για τον καταναλωτή.

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι γίνονται τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στα ηλεκτρονικά.

Η έμφαση δίνεται στις τιμές, στις προσφορές και εκπτώσεις, στις εμπορικές πρακτικές, στην προστασία του καταναλωτή, αλλά και σε ειδικές αγορές, όπως τα καύσιμα, τις ασφάλειες, τις τράπεζες κα.

Επίσης, για τους περίπου 1.740 κωδικούς της Εθνικής Πρωτοβουλίας υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής παρακολούθησης της εξέλιξης των τιμών.

Νέο ψηφιακό εργαλείο

Το επόμενο μεγάλο έργο, σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει η Δ. Τσαγγάρη είναι το MyKataggelies. ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να υποβάλλει και να παρακολουθεί την καταγγελία του.

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή επενδύει στην ανάλυση δεδομένων και κινδύνου, στα ενοποιημένα δεδομένα, στα ψηφιακά εργαλεία και στην τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να εντοπίζει νωρίτερα προβληματικές συμπεριφορές και να κατευθύνει τους ελέγχους εκεί όπου έχουν τη μεγαλύτερη αξία.

Έντονη ανησυχία

Σημειώνεται ότι με το ενεργειακό κόστος να έχει εκτοξευθεί, γνώστες της αγοράς εκτιμούν ότι πολύ πιθανόν να υπάρξουν ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εντοπίζονται στα κρέατα. Ειδικότερα, μέσα σε έναν χρόνο ακριβότερα πωλούνται κατά 14,3% το μοσχάρι, 12,4% το αρνί και το κατσίκι, 3,4% το χοιρινό, 2,2% τα πουλερικά και 9,6% τα αλίπαστα ψάρια. Επίσης, σε ετήσια βάση αυξήθηκαν οι τιμές κατά 2,9% στα γαλακτοκομικά και τα αβγά, 1,2% το ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, κατά 8,6% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη ενώ σε αντίθεση μειώθηκαν οι τιμές 9,4% στα φρούτα, 8,8% στα παγωτά, και 21,7% στο ελαιόλαδο.