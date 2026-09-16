Διπλή ενίσχυση στους μισθούς από τον Απρίλιο

2,5 εκατ. εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα έχουν μεγαλύτερες αποδοχές από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Περίπου 1,2 εκατ. οι ωφελημένοι από την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Περισσότερα χρήματα στον καθαρό μισθό τους θα δουν από την 1η Απριλίου 2027 περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, ενώ αυξήσεις αποδοχών έρχονται για σχεδόν 1,2 εκατομμύριο μισθωτούς σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι δύο παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα δημιουργούν έναν διευρυμένο κύκλο ωφελούμενων:

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα θα περάσει εξ ολοκλήρου στις κρατήσεις των περίπου 2,5 εκατομμυρίων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα αφορά άμεσα περίπου 576.000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και περίπου 600.000 δημοσίους υπαλλήλους.

Για τους 2,5 εκατομμύρια μισθωτούς, η μείωση των εισφορών θα λειτουργήσει ως μια μικρή αλλά μόνιμη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Για κάθε 1.000 ευρώ ασφαλιστέων μεικτών αποδοχών, οι κρατήσεις θα μειωθούν κατά περίπου 5 ευρώ τον μήνα. Σε μισθό 1.500 ευρώ η ελάφρυνση φτάνει τα 7,5 ευρώ, στα 2.000 ευρώ τα 10 ευρώ και στα 3.000 ευρώ τα 15 ευρώ. Το ποσό που τελικά περνά στον καθαρό μισθό είναι ελαφρώς μικρότερο, καθώς η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αυξάνει το φορολογητέο εισόδημα.

Διπλό όφελος θα έχουν περίπου 576.000 εργαζόμενοι, δηλαδή σχεδόν το 23% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, καθώς πρόκειται για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα έχουν από τον ίδιο μήνα μικρότερες ασφαλιστικές κρατήσεις και αυξημένες κατώτατες αποδοχές. Με το ενδεικτικό σενάριο ο κατώτατος να αυξηθεί από τα 920 στα 960 ευρώ, ένας νέος εργαζόμενος χωρίς τριετίες θα δει τις καθαρές αποδοχές του να αυξάνονται από περίπου 797 ευρώ στα 836 ευρώ, δηλαδή κατά 39 ευρώ τον μήνα από τον συνδυασμό των δύο παρεμβάσεων.

Στην αύξηση των αποδοχών προστίθενται και περίπου 600.000 δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα περνά πλέον και στους βασικούς μισθούς του Δημοσίου. Ετσι, αν η αύξηση του κατώτατου τον Απρίλιο διαμορφωθεί ενδεικτικά στα 40 ευρώ, αντίστοιχη ονομαστική αύξηση θα δοθεί και στους δημοσίους υπαλλήλους. Συνολικά, επομένως, η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου θα επηρεάσει σχεδόν 1,2 εκατομμύριο εργαζομένους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ενώ η μείωση των εισφορών απλώνεται στο πολύ ευρύτερο σύνολο των 2,5 εκατομμυρίων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

Σε όλους η εφαρμογή

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί την πρώτη οριζόντια παρέμβαση στις αποδοχές των μισθωτών για το 2027, καθώς δεν περιορίζεται σε όσους βρίσκονται στον κατώτατο μισθό αλλά καλύπτει περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.

Σε αντίθεση με προηγούμενες μειώσεις, οι οποίες μοιράζονταν μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων, αυτή τη φορά το σύνολο της μείωσης κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα θα κατευθυνθεί στην πλευρά των εργαζομένων.

Από την 1η Απριλίου 2027 οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τους μισθωτούς θα υποχωρήσουν από 13,37% σε 12,87%. Οι εργοδοτικές εισφορές, αντίθετα, θα παραμείνουν αμετάβλητες, στο 21,79%. Το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα θα μειωθεί έτσι από 35,16% σε 34,66%. Η νέα παρέμβαση προστίθεται στις διαδοχικές μειώσεις των τελευταίων ετών.

Το 2019 το συνολικό ποσοστό εισφορών ανερχόταν στο 40,56%, γεγονός που σημαίνει ότι έως το 2027 η σωρευτική μείωση φτάνει τις 5,9 ποσοστιαίες μονάδες. Ειδικότερα, οι εισφορές των εργαζομένων από 15,75% το 2019 θα έχουν υποχωρήσει στο 12,87%, ενώ οι εργοδοτικές από 24,81% στο 21,79%.

Παραδείγματα

Η πρακτική επίπτωση της παρέμβασης θα αποτυπωθεί απευθείας στη μισθοδοσία. Για κάθε 1.000 ευρώ ασφαλιστέων μεικτών αποδοχών, ο εργαζόμενος θα έχει περίπου 5 ευρώ λιγότερες ασφαλιστικές κρατήσεις τον μήνα.

Εργαζόμενος με 1.000 ευρώ μεικτά θα έχει μείωση κρατήσεων 5 ευρώ τον μήνα, ενώ στα 1.200 ευρώ η διαφορά αυξάνεται στα 6 ευρώ.

Για μισθό 1.500 ευρώ, οι κρατήσεις περιορίζονται κατά 7,5 ευρώ, στα 2.000 ευρώ κατά 10 ευρώ, στα 2.500 ευρώ κατά 12,5 ευρώ και στα 3.000 ευρώ κατά 15 ευρώ τον μήνα.

Τα ποσά αυτά δεν ταυτίζονται, ωστόσο, με την τελική αύξηση του καθαρού πληρωτέου μισθού. Ο λόγος είναι ότι οι ασφαλιστικές εισφορές αφαιρούνται πριν από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος. Οταν οι εισφορές μειώνονται, το φορολογητέο ποσό αυξάνεται και συνεπώς ένα μέρος της ελάφρυνσης επιστρέφει μέσω της φορολογίας.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα εργαζομένου 40 ετών, με ένα παιδί και μεικτό μισθό 3.000 ευρώ. Η μείωση της ασφαλιστικής κράτησης είναι 15 ευρώ τον μήνα. Μετά, όμως, την επίδραση του φόρου, οι καθαρές αποδοχές του υπολογίζεται ότι αυξάνονται από 2.109 σε 2.119 ευρώ, δηλαδή κατά 10 ευρώ τον μήνα. Το όφελος μπορεί να εμφανίζεται περιορισμένο σε μηνιαία βάση, έχει όμως μόνιμο χαρακτήρα, καθώς η μείωση ενσωματώνεται στις κρατήσεις και επαναλαμβάνεται σε κάθε μισθοδοσία.

Ποιος πληρώνει

Η μισή ποσοστιαία μονάδα θα αφαιρεθεί από τις εισφορές που κατευθύνονται στη ΔΥΠΑ. Προκειμένου να μην περιοριστούν τα έσοδα του Οργανισμού και οι πόροι που χρησιμοποιούνται για επιδόματα ανεργίας και πολιτικές απασχόλησης, η διαφορά θα καλυφθεί από τον κρατικό Προϋπολογισμό μέσω μόνιμης αύξησης της επιχορήγησης προς τη ΔΥΠΑ.

Το δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 163 εκατ. ευρώ για το 2027, καθώς η μείωση θα εφαρμοστεί από τον Απρίλιο και επομένως δεν θα καλύψει ολόκληρο το έτος. Το 2028, όταν θα εφαρμοστεί σε πλήρη δωδεκάμηνη βάση, το κόστος ανεβαίνει στα 218 εκατ. ευρώ.

Επιχειρήσεις

Η επιλογή να κατευθυνθεί ολόκληρη η μισή μονάδα στους εργαζομένους αφήνει εκτός της συγκεκριμένης ελάφρυνσης τους εργοδότες. Οι εργοδοτικές εισφορές παραμένουν στο 21,79%, κάτι που σημαίνει ότι η παρέμβαση δεν περιορίζει το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων.

Η παράμετρος αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή η μείωση των εισφορών θα εφαρμοστεί ταυτόχρονα με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Οι επιχειρήσεις θα κληθούν επομένως να καλύψουν το υψηλότερο μισθολογικό κόστος χωρίς η μισή μονάδα των εισφορών να λειτουργήσει ως αντιστάθμισμα στην εργοδοτική πλευρά. Για τους εργαζομένους, αντίθετα, η μείωση μεταφράζεται απευθείας σε μικρότερες κρατήσεις και υψηλότερο καθαρό πληρωτέο ποσό.

Κατώτατος

Ακόμη μεγαλύτερη θα είναι η μεταβολή για τους 575.684 εργαζομένους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, καθώς από την 1η Απριλίου 2027 θα «τρέξουν» ταυτόχρονα δύο παρεμβάσεις: η μείωση των εισφορών και η νέα αύξηση των κατώτατων αποδοχών.

Σήμερα ο κατώτατος μισθός βρίσκεται στα 920 ευρώ μεικτά. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει νέα αύξηση τον Απρίλιο του 2027, ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ, ενώ ο επόμενος στόχος είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ το 2028.

Το ακριβές ύψος της αύξησης του 2027 θα καθοριστεί μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία. Εφόσον, ενδεικτικά, ο κατώτατος διαμορφωθεί στα 960 ευρώ, η αύξηση θα είναι 40 ευρώ μεικτά ή 4,35%.

Για έναν νέο 23 ετών χωρίς τριετίες, ο καθαρός μισθός από περίπου 797 ευρώ σήμερα εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 836 ευρώ. Πρόκειται για συνολική διαφορά 39 ευρώ τον μήνα, στην οποία περιλαμβάνονται η αύξηση του κατώτατου και η μείωση των εισφορών.

Εργαζόμενος 34 ετών χωρίς παιδιά και με τρεις τριετίες, ο οποίος σήμερα λαμβάνει 1.196 ευρώ μεικτά και περίπου 959 ευρώ καθαρά, με κατώτατο στα 960 ευρώ θα φτάσει στα 1.248 ευρώ μεικτά και 999 ευρώ καθαρά, δηλαδή θα έχει περίπου 40 ευρώ περισσότερα καθαρά τον μήνα.

Εφόσον ο κατώτατος φτάσει τα 1.000 ευρώ το 2028, ο νέος εργαζόμενος χωρίς τριετίες θα λαμβάνει περίπου 871 ευρώ καθαρά, δηλαδή 74 ευρώ περισσότερα τον μήνα σε σχέση με σήμερα. Για εργαζόμενο με τρεις τριετίες, οι καθαρές αποδοχές εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 1.035 ευρώ, αυξημένες κατά 76 ευρώ σε σχέση με σήμερα.

Το όφελος από τις τριετίες

Η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου συμπαρασύρει και τις αμοιβές όσων έχουν κατοχυρωμένη προϋπηρεσία.

– Με το ενδεικτικό σενάριο κατώτατου στα 960 ευρώ, εργαζόμενος με μία τριετία και προσαύξηση 10% θα δει τον μεικτό μισθό του να αυξάνεται από 1.012 στα 1.056 ευρώ, δηλαδή κατά 44 ευρώ.

Με δύο τριετίες και προσαύξηση 20%, οι αποδοχές από 1.104 ευρώ ανεβαίνουν στα 1.152 ευρώ, με αύξηση 48 ευρώ.

Με τρεις τριετίες και προσαύξηση 30%, ο μισθός από 1.196 ευρώ φτάνει στα 1.248 ευρώ, δηλαδή η μηνιαία αύξηση ανέρχεται σε 52 ευρώ μεικτά.

Εάν ο κατώτατος φτάσει τα 1.000 ευρώ το 2028, οι μισθοί διαμορφώνονται αντίστοιχα στα 1.100 ευρώ με μία τριετία, στα 1.200 ευρώ με δύο και στα 1.300 ευρώ με τρεις τριετίες.

Για έναν εργαζόμενο χωρίς τριετίες, η αύξηση από τα 920 στα 960 ευρώ αντιστοιχεί σε 40 ευρώ μεικτά τον μήνα. Επειδή στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν 14 καταβολές, το όφελος σε πλήρη ετήσια βάση ανέρχεται σε 560 ευρώ μεικτά. Οι ετήσιες αποδοχές από 12.880 ευρώ ανεβαίνουν στα 13.440 ευρώ.

Δημόσιοι υπάλληλοι

Η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν περιορίζεται πλέον στον ιδιωτικό τομέα. Περίπου 600.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν επίσης τις βασικές αποδοχές τους να αυξάνονται από τον Απρίλιο του 2027. Ο μηχανισμός που εφαρμόζεται συνδέει την αύξηση του κατώτατου στον ιδιωτικό τομέα με αντίστοιχη ονομαστική αναπροσαρμογή των βασικών μισθών στο Δημόσιο.

Ετσι, εάν η αύξηση του κατώτατου διαμορφωθεί, για παράδειγμα, στα 40 ευρώ, αντίστοιχη αύξηση θα περάσει στους βασικούς μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων.

Υπάλληλος με βασικό μισθό 1.100 ευρώ θα φτάσει, με βάση αυτό το σενάριο, στα 1.140 ευρώ. Επειδή στο Δημόσιο καταβάλλονται 12 μισθοί, η αύξηση των 40 ευρώ αντιστοιχεί σε 480 ευρώ επιπλέον μεικτές αποδοχές τον χρόνο.