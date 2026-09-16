Υεμένη: Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι κατέρριψαν σαουδαραβικό μαχητικό F-15

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Οι δυνάμεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης ισχυρίζονται ότι κατάφεραν καίριο πλήγμα στις αεροπορικές δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας, μεταδίδει το Al Jazeera.

Το επεισόδιο, εφόσον επιβεβαιωθεί, αναδεικνύει τις αναβαθμισμένες αντιαεροπορικές δυνατότητες των Χούθι στην κρίσιμη περιοχή της Μαρίμπ, όπου οι μάχες για τον έλεγχο του εδάφους μαίνονται με αμείωτη ένταση.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, ισχυρίστηκε ότι οι δυνάμεις της οργάνωσης κατέρριψαν ένα σαουδαραβικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-15 πάνω από το έδαφος της Υεμένης.

«Απέναντι σε αυτή τη βάναυση επίθεση εναντίον της χώρας και του λαού μας, οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης –με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού– κατάφεραν να καταρρίψουν ένα σαουδαραβικό μαχητικό αεροσκάφος F-15, ενώ διεξήγαγε επιθετικές επιχειρήσεις προς υποστήριξη της στρατιωτικής του ενίσχυσης στον εναέριο χώρο του κυβερνείου της Μαρίμπ», ανέφερε.

«Η κατάρριψη επιτεύχθηκε με τη χρήση αντιαεροπορικού πυραύλου εγχώριας κατασκευής».

Tοπικές πηγές ανέφεραν στο δίκτυο Al Jazeera ότι οι δυνάμεις των Χούθι κατέρριψαν το πολεμικό αεροσκάφος κοντά στο Όρος Χελάν, βορειοδυτικά της πόλης Μαρίμπ.

Σιγή από το Ριάντ

Από την πλευρά του στρατιωτικού συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας δεν υπήρξε άμεσα κάποιο σχόλιο ή επιβεβαίωση σχετικά με τους ισχυρισμούς των ανταρτών.

Ο όρος «συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας» αναφέρεται συνήθως στον πολυεθνικό αραβικό στρατιωτικό συνασπισμό που συγκρότησε η Σαουδική Αραβία τον Μάρτιο του 2015 με σκοπό να παρέμβει στον εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης.

«Κόκκινη γραμμή» η Μέκκα για το Ριάντ

Παράλληλα, οι δυνάμεις της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) των Χούθι στα νότια της Μέκκας την Τρίτη, πριν αυτό εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο της ιερής πόλης, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του στρατιωτικού συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία.

Η ασφάλεια των δύο ιερότερων τόπων του Ισλάμ και των προσκυνητών αποτελεί «κόκκινη γραμμή», δήλωσε νωρίς το πρωί της Τετάρτης ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, Τούρκι αλ Μάλκι, ξεκαθαρίζοντας ότι η συμμαχία θα λάβει τα απαραίτητα αποτρεπτικά μέτρα απέναντι στους Χούθι.

Η Μέκκα, όπου βρίσκονται μνημεία και προσκυνήματα που θεωρούνται ιερά για τους μουσουλμάνους παγκοσμίως, είναι η πλέον ιερή πόλη του Ισλάμ και το επίκεντρο του ετήσιου προσκυνήματος Χατζ —ενός από τους πέντε πυλώνες της ισλαμικής πίστης— στο οποίο συμμετέχουν εκατομμύρια πιστοί κάθε χρόνο.

Ο αλ Μάλκι χαρακτήρισε το περιστατικό ως τη δεύτερη απόπειρα των Χούθι να βάλουν στο στόχαστρο τη Μέκκα, μετά την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου που είχε καταγράψει ο συνασπισμός τον Ιούλιο του 2017.

Το επεισόδιο σημειώθηκε την ώρα που η Σαουδική Αραβία εξέδωσε συναγερμούς ασφαλείας σε διάφορες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Μέκκας και άλλων πόλεων, έπειτα από μια εβδομάδα αλλεπάλληλων επιθέσεων από τους προσκείμενους στο Ιράν μαχητές, οι οποίες εμπλέκουν το βασίλειο ακόμα βαθύτερα στη σύρραξη της Μέσης Ανατολής.

Διαψεύδουν οι Χούθι

Από την πλευρά της οργάνωσης, στρατιωτική πηγή των Χούθι διέψευσε ότι η ομάδα συνιστά οποιαδήποτε απειλή για τη Μέκκα ή άλλους ιερούς τόπους, σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν την Τρίτη από το ειδησεογραφικό πρακτορείο SABA, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχό τους.

Ο Χάζεμ αλ-Άσαντ, μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθι, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκκας «ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα», υποστηρίζοντας ότι έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν και «δεν εξαπατά πλέον κανέναν».

Υπενθυμίζεται ότι οι Χούθι έχουν καταλάβει τμήματα των ακτών της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, με θέα το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ —έναν από τους σημαντικότερους ναυτιλιακούς διαύλους παγκοσμίως—, απειλώντας τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας που επαναδρομολογήθηκαν από τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, η οργάνωση ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα σειρά μεγάλων επιθέσεων κατά της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων των πληγμάτων σε αεροπορική βάση τη Δευτέρα, τα οποία υποστήριξε ότι έγιναν ως αντίποινα για τις αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη.