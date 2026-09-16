Φον ντερ Λάιεν: Σήμερα η κρίσιμη ομιλία της για την «Κατάσταση της Ένωσης» – Οι βασικοί άξονες, το «κρυφό χαρτί» και το «προβλέψιμο» κομμάτι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε μια κομβική συγκυρία για το μέλλον της Γηραιάς Ηπείρου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανεβαίνει σήμερα το πρωί στο βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, για την έκτη κατά σειρά ομιλία της για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SOTEU).

Με την Ευρώπη να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου, τις φονικές πυρκαγιές, αλλά και τις γεωπολιτικές αναταράξεις που προκαλεί η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η επικεφαλής της Κομισιόν αναμένεται να παρουσιάσει το όραμά της για μια πιο ασφαλή, ανεξάρτητη και ανθεκτική Ένωση.

Η ατζέντα και το πολιτικό παρασκήνιο

Η Φον ντερ Λάιεν θα αξιοποιήσει την ετήσια αυτή παρέμβαση για να χαράξει τις βασικές προτεραιότητες της θητείας της: την θωράκιση της Ευρώπης απέναντι στην κλιματική αλλαγή, τη γεφύρωση του χάσματος με την Κίνα και τις ΗΠΑ στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, την ισχυρή ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και τη ριζική μεταρρύθμιση των κανόνων για τη μετανάστευση.

Επί έξι μήνες, αξιωματούχοι από τις Βρυξέλλες τροφοδοτούσαν το επιτελείο της με ιδέες, αιτήματα και δεσμεύσεις πολιτικής, αν και το περιεχόμενο του κειμένου παρέμεινε επτασφράγιστο μυστικό.

Η σύνταξη της ομιλίας πραγματοποιήθηκε σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων πολιτικών εντάσεων στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής συμμαχίας της Πρόεδρου.

Η Φον ντερ Λάιεν καλείται να απευθυνθεί σε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου οι κεντροδεξιοί σύμμαχοί της εμφανίζονται όλο και πιο πρόθυμοι να συνεργαστούν με την ακροδεξιά, την ώρα που η κεντροαριστερά απαιτεί από την ίδια να χαράξει μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή.

Οι ειδικοί προσκεκλημένοι και οι 7 άξονες

Στην αίθουσα της ολομέλειας θα παρίσταται και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, καθώς η Οτάβα επιδιώκει την εμβάθυνση των στρατηγικών του δεσμών με την Ευρώπη, εν μέρει λόγω της επιδείνωσης των σχέσεών του με την Ουάσινγκτον.

Η Φον ντερ Λάιεν και οι στενότεροι σύμβουλοί της θα συνεχίσουν να επεξεργάζονται το κείμενο μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ωστόσο, βάσει συνομιλιών με περισσότερους από δώδεκα Ευρωπαίους αξιωματούχους —στους οποίους παρασχέθηκε ανωνυμία για να συζητήσουν τις προτεραιότητες και τα βασικά σημεία της Προέδρου— το Politico αποκάλυψε χθες, Τρίτη, ότι η ομιλία θα επικεντρωθεί στους εξής τομείς:

Τεχνητή Νοημοσύνη

Ανταγωνιστικότητα

Κλίμα

Εμπόριο

Μετανάστευση

Άμυνα

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Euronews, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η διεύρυνση της ΕΕ αναμένεται επίσης να βρεθούν στο επίκεντρο της πιο πολυναμενόμενης ομιλίας της χρονιάς στις Βρυξέλλες, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο μιας ανακοίνωσης-έκπληξη.

Το «μυστικό» της τελευταίας στιγμής και ο σταθερός επίλογος

Το πιο προβλέψιμο μέρος της εκδήλωσης είναι ο τρόπος με τον οποίο θα κλείσει την τοποθέτησή της, σημειώνει το Euronews.

«Ζήτω η Ευρώπη» («Long live Europe») είναι η φράση που χρησιμοποιεί παραδοσιακά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για να ολοκληρώσει όλες τις ομιλίες της για την Κατάσταση της Ένωσης, αλλά και τις κύριες παρεμβάσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — με μία μόνο αξιοσημείωτη εξαίρεση: την ιταλική φράση «Viva l’Europa» που επέλεξε το 2021, εν μέσω της πανδημίας του Covid-19.

Το πραγματικό ερώτημα παραμένει το τι θα ειπωθεί πριν φτάσει σε αυτόν τον γνώριμο επίλογο.

Η ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης αποτελεί ένα από τα καλύτερα φυλαγμένα μυστικά των Βρυξελλών και η τελική της μορφή μπορεί να τροποποιείται μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά Ευρωπαίος αξιωματούχος: «Μόνο δύο άνθρωποι την έχουν στην τσέπη τους: η Fον ντερ Λάιεν και ο [διευθυντής του γραφείου της] Μπγιορν Ζάιμπερτ».

Η ομιλία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 10 π.μ. ώρα Έλλαδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Με βάση προηγούμενες εμφανίσεις, η Φον ντερ Λάιεν αναμένεται να μιλήσει για περίπου μία ώρα, σε μια κατάμεστη αίθουσα από Ευρωβουλευτές, Ευρωπαίους Επιτρόπους, καθώς και τον ειδικό προσκεκλημένο για τη φετινή χρονιά, τον Μαρκ Κάρνεϊ.