Συναγερμός στο Μαξίμου για την ενεργειακή «θύελλα» – Στο τραπέζι μέτρα στήριξης μετά το ράλι στις τιμές του πετρελαίου και ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα

Συναγερμός έχει σημάνει στο Μέγαρο Μαξίμου από τη νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, την ώρα που η ακρίβεια παραμένει ο «βραχνάς» για τα ελληνικά νοικοκυριά και κατά συνέπεια το μεγαλύτερο «αγκάθι» για την κυβέρνηση, σε μια περίοδο που το πολιτικό σκηνικό έχει εισέλθει σε προεκλογική τροχιά.

Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για δύσκολο χειμώνα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετα μέτρα στήριξης, καθώς το νέο ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου, εντείνει τις πιέσεις.

Στο κυβερνητικό επιτελείο, σύμφωνα με την εφημερίδα «Απογευματινή», παρακολουθούν τις εξελίξεις, αξιολογούν με ψυχραιμία όλα τα δεδομένα και ήδη εξετάζουν μέτρα ενίσχυσης, καθώς η άνοδος που καταγράφεται στις διεθνείς τιμές προκαλεί νέες αναταραχές στις αγορές και βάζει σε νέα δοκιμασία Ελλάδα και Ευρώπη.

Παρεμβάσεις

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Μαξίμου επιδιώκει να εκπέμψει το μήνυμα πως η συνετή και νοικοκυρεμένη οικονομική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση, επιτρέπει τη διαχείριση του φαινομένου και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών με σκοπό τη στήριξη των πολιτών. Και εξετάζονται όλα τα σενάρια για τη στήριξη των πολιτών, εφόσον καταστεί αναγκαίο.

Την κυβερνητική πρόθεση να ενεργοποιηθούν μέτρα για τη στήριξη των νοικοκυριών εκφράζουν τα κυβερνητικά στελέχη.

«Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη αν και εφόσον αυτό χρειαστεί» είπε στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τονίζοντας ότι έχουν διαμορφωθεί εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία, τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν ώστε «όταν φτάσουμε στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ θα είμαστε και θα την κάνουμε και από άλλη θέση ως χώρα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές».

«Έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, στηρίξαμε τους πολίτες. Και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση. Στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω» τόνισε στο ίδιο πνεύμα ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου στην ΕΡΤ.

Σε αυτό το περιβάλλον στα κυβερνητικά κλιμάκια διατηρούν τον προγραμματισμό για στοχευμένες παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης οδεύοντας προς τις εκλογές.

Μετά τη συζήτηση στη Βουλή και την ομιλία του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της προτάσεως για Συνταγματική Αναθεώρηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει μια πρώτη συζήτηση με τους κ.κ. Πιερρακάκη και Παπασταύρου στο Μέγαρο Μαξίμου για το ενεργειακό και τις επόμενες κινήσεις.

Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση επιδιώκει να εκπέμψει το μήνυμα πως η μάχη με την ακρίβεια είναι διαρκής και επιμένει ότι διαθέτει σχέδιο για την οικονομία, δίνοντας έμφαση στην κοστολόγηση των οικονομικών προγραμμάτων των άλλων κομμάτων, ενώ έχει σταθερά στραμμένο και το βλέμμα στους ψηφοφόρους του Κέντρου εντείνοντας την πίεση προς το ΠΑΣΟΚ σε πολιτικό επίπεδο.