Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν συμμαθητή τους και του πέταξαν πέτρα – Στο νοσοκομείο ο 17χρονος

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Ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό νεανικής βίας και παραβατικότητας, έρχεται να αναστατώσει τη σχολική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ανησυχητικό φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού.

Το μεσημέρι της Τρίτης (15/9/2026), η κατάσταση έξω από το Λύκειο Πεύκων ξέφυγε εκτός ελέγχου, όταν ένας 17χρονος μαθητής, έπεσε θύμα άγριας και απρόκλητης επίθεσης από δύο συμμαθητές του, ηλικίας 16 και 17 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο δράστες προσέγγισαν το θύμα αμέσως μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, εκτός του σχολικού χώρου. Η φραστική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε ταχύτατα, με τους δύο ανήλικους να εκτοξεύουν βαριές ύβρεις και στη συνέχεια να κινούνται απειλητικά εναντίον του.

Μέσα σε λίγα λεπτά, η λεκτική βία μετατράπηκε σε άγριο ξυλοδαρμό, με τους δράστες να γρονθοκοπούν και να κλωτσούν τον 17χρονο, ενώ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου έφτασαν στο σημείο να του πετάξουν ακόμη και πέτρα, προκαλώντας του τραυματισμούς.

Το αιματηρό περιστατικό προκάλεσε σοκ και αναστάτωση στους παρευρισκόμενους μαθητές και περαστικούς. Το 17χρονο θύμα διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οι απαραίτητες ιατρικές περιποιήσεις για τα τραύματά του, πριν λάβει εξιτήριο λίγη ώρα αργότερα.

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. υπήρξε ακαριαία, καθώς αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης – Συκεών, εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο ανήλικους δράστες.

Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία, ενώ παράλληλα εξετάζονται και οι ευθύνες των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, με την τοπική κοινωνία να παρακολουθεί μουδιασμένη την έξαρση της επιθετικότητας μεταξύ των νέων.