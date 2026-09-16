Αυστηρό μήνυμα Βανς για Μέση Ανατολή: «Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ δεν μπορεί να υποτάσσεται στο Ισραήλ»

Σε μια αποκαλυπτική τοποθέτηση για την κατεύθυνση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή προχώρησε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη για έναν ορθολογικό επανακαθορισμό των διεθνών συμμαχιών της Ουάσινγκτον, ξεκαθάρισε ότι οι αποφάσεις των ΗΠΑ λαμβάνονται αποκλειστικά με γνώμονα τα συμφέροντα του αμερικανικού λαού, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ανοιχτές διαφωνίες με παραδοσιακούς εταίρους.

«Όχι στη υποταγή της εξωτερικής πολιτικής στο Ισραήλ»

Μιλώντας σε συνέδριο που διοργάνωσε το podcast «All-In», ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε αρχικά στη σημασία των διμερών σχέσεων, σημειώνοντας: «Προφανώς το Ισραήλ αποτελεί έναν σημαντικό εταίρο όσον αφορά τη στρατιωτική τεχνολογία και την ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά επίσης, ορισμένες φορές, οι ΗΠΑ… δεν συμφωνούν με το Ισραήλ».

Ο Βανς ήταν κατηγορηματικός ως προς τα όρια της αμερικανικής διπλωματίας, δηλώνοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να επιτρέψει «η εξωτερική μας πολιτική στη Μέση Ανατολή να υποτάσσεται στο Κράτος του Ισραήλ».

Η στάση του Τραμπ απέναντι στον Νετανιάχου

Αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τη διαχείριση των σχέσεων με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Βανς τόνισε την ιδιαιτερότητα της προσέγγισής του σε σύγκριση με προηγούμενες αμερικανικές διοικήσεις.

«Θεωρώ ότι, ειλικρινά, περισσότερο από κάθε άλλον πρόεδρο τα τελευταία 40 χρόνια, έχει δείξει τη διάθεση να ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους από τον “Μπίμπι” Νετανιάχου, όταν αισθάνεται ότι τα συμφέροντα του αμερικανικού λαού είναι διαφορετικά από τα συμφέροντα της κυβέρνησης του Ισραήλ».

Συνεχίζοντας, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε: «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μόνος πρόεδρος των τελευταίων 40 ετών που ήταν πρόθυμος να πει: “Ξέρετε κάτι, ναι, ο Μπίμπι είναι ένας καλός εταίρος, αλλά επίσης ο Μπίμπι κι εγώ έχουμε διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό”, ή “Ο Μπίμπι κάνει λάθος σε αυτό”, ή ίσως “Ο Μπίμπι έχει δίκιο σε αυτό από την οπτική γωνία του Ισραήλ, αλλά ο αμερικανικός λαός χρειάζεται να κινηθούμε προς μια διαφορετική κατεύθυνση”».

Σύμφωνα με τον Βανς, «το να θεμελιώνουμε αυτή τη σχέση, όπως όλες τις σχέσεις, στο συμφέρον της Αμερικής είναι ο τρόπος για να διεξάγουμε πραγματικά μια ορθολογική συζήτηση εδώ».

Το παράδειγμα με το ΝΑΤΟ

Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η ίδια ακριβώς αμερικανική λογική ισχύει και για τις ευρωπαϊκές συμμαχίες της χώρας του.

«[Έχουμε] πολλές σημαντικές σχέσεις, πολλές σημαντικές εταιρικές σχέσεις στο ΝΑΤΟ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται να υποτάξουμε πλήρως την ευρωπαϊκή εξωτερική μας πολιτική στο ΝΑΤΟ, με τον ίδιο τρόπο που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η εξωτερική μας πολιτική στη Μέση Ανατολή να υποτάσσεται στο Κράτος του Ισραήλ».

Καταλήγοντας, ο Τζέι Ντι Βανς περιέγραψε το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινείται η αμερικανική στρατηγική: «Θα συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους όταν συνεργαζόμαστε, θα διαφωνούμε όταν διαφωνούμε. Και θα επιδιώκουμε τα συμφέροντα της Αμερικής. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε μια ορθολογική εξωτερική πολιτική».