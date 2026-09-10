WSJ: Βανς και Ρούμπιο προειδοποιούν τον Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να διαρκέσει έως το 2029

Με τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για σύντομο τέλος του πολέμου με το Ιράν να έρχονται σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις των στενότερων συνεργατών του, η διάρκεια της σύγκρουσης εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα για την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, κορυφαίοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν προειδοποιήσει κατ’ ιδίαν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η αντιπαράθεση με την Τεχεράνη ενδέχεται να παραταθεί σημαντικά, ακόμη και έως το τέλος της προεδρικής του θητείας.

White House advisers have raised privately with President Trump the prospect that the Iran war could drag on through the remainder of his term. https://t.co/w9zU9xHBXs — The Wall Street Journal (@WSJ) September 10, 2026

Στις συζητήσεις που φέρεται να έγιναν στο Οβάλ Γραφείο και στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι φέρεται να εξέφρασαν την εκτίμηση ότι το Ιράν μπορεί να συνεχίσει να αντιστέκεται στην αμερικανική πίεση, παρά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τον ναυτικό αποκλεισμό.

Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να σημαίνει ότι η σύγκρουση θα συνεχιστεί ακόμη και μετά την ορκωμοσία του επόμενου Αμερικανού προέδρου, τον Ιανουάριο του 2029.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται δημόσια να έχει μια σαφώς διαφορετική εκτίμηση. Μιλώντας την Τετάρτη σε δημοσιογράφους, υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «αμέσως» μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, εκτιμώντας ότι το Ιράν «δεν μπορεί να αντέξει άλλο».

Η απόσταση ανάμεσα στις δημόσιες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου και στις εκτιμήσεις που, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, διατυπώνονται στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου αναδεικνύει το μεγάλο ερωτηματικό που πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο: πόσο θα διαρκέσει τελικά ο πόλεμος με το Ιράν και πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να φτάσει η Ουάσινγκτον;