WSJ: Βανς και Ρούμπιο προειδοποιούν τον Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να διαρκέσει έως το 2029

Κορυφαίοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποιούν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η σύγκρουση με το Ιράν ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας, δηλαδή έως το 2029. Αυτή η εκτίμηση έρχεται σε αντίθεση με τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού προέδρου για ένα σύντομο τέλος του πολέμου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κορυφαίοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου προειδοποιούν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν ενδέχεται να παραταθεί σημαντικά, ακόμη και έως το τέλος της προεδρικής του θητείας, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.
  • Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτιμούν ότι το Ιράν μπορεί να συνεχίσει να αντιστέκεται στην αμερικανική πίεση, παρά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τον ναυτικό αποκλεισμό.
  • Το σενάριο αυτό σημαίνει ότι η σύγκρουση μπορεί να συνεχιστεί έως τον Ιανουάριο του 2029, ενώ ο Τραμπ δημόσια υποστηρίζει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «αμέσως» μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

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Με τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για σύντομο τέλος του πολέμου με το Ιράν να έρχονται σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις των στενότερων συνεργατών του, η διάρκεια της σύγκρουσης εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα για την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, κορυφαίοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν προειδοποιήσει κατ’ ιδίαν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η αντιπαράθεση με την Τεχεράνη ενδέχεται να παραταθεί σημαντικά, ακόμη και έως το τέλος της προεδρικής του θητείας.

Στις συζητήσεις που φέρεται να έγιναν στο Οβάλ Γραφείο και στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι φέρεται να εξέφρασαν την εκτίμηση ότι το Ιράν μπορεί να συνεχίσει να αντιστέκεται στην αμερικανική πίεση, παρά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τον ναυτικό αποκλεισμό.

Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να σημαίνει ότι η σύγκρουση θα συνεχιστεί ακόμη και μετά την ορκωμοσία του επόμενου Αμερικανού προέδρου, τον Ιανουάριο του 2029.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται δημόσια να έχει μια σαφώς διαφορετική εκτίμηση. Μιλώντας την Τετάρτη σε δημοσιογράφους, υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «αμέσως» μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, εκτιμώντας ότι το Ιράν «δεν μπορεί να αντέξει άλλο».

Η απόσταση ανάμεσα στις δημόσιες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου και στις εκτιμήσεις που, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, διατυπώνονται στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου αναδεικνύει το μεγάλο ερωτηματικό που πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο: πόσο θα διαρκέσει τελικά ο πόλεμος με το Ιράν και πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να φτάσει η Ουάσινγκτον;

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