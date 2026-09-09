Τσίπρας στην 90η ΔΕΘ: «Έχουμε ένα συνεκτικό σχέδιο που μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά – Στόχος να ηττηθεί στρατηγικά και εκλογικά ο Μητσοτάκης»

«Η ομιλία μου στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ ήταν η πιο αριστερή, τεκμηριωμένη και δομημένη ομιλία που έχω κάνει ποτέ στο πλαίσιο της ΔΕΘ», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στη συνέντευξη Τύπου, στην 90η ΔΕΘ, απαντώντας σε ερώτηση για την κριτική που του ασκείται ότι έχει κάνει στροφή προς το κέντρο.

«Αριστερό δεν είναι η διαχείριση της φτώχειας, αλλά η πολιτική που παράγει πλούτο και τον μοιράζει δίκαια σε όλους. Εμείς έχουμε ένα συνεκτικό σχέδιο που μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά», είπε και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι στην 90η ΔΕΘ «δεν θέλησε να πει τίποτε για το όραμα του για τη χώρα».

Σε ερώτηση για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε: «Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι και καμιά καταστροφή». Στον πρωθυπουργό, που αναφερόμενος στον κ. Τσίπρα είχε χρησιμοποιήσει στίχους από τραγούδι “ωραία που τα λες μα έλα που σε ξέρω”, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ απάντησε με το τραγούδι “μου ‘φαγες όλα τα δαχτυλίδια”.Σε σχέση με το 1% του πιο μεγάλου πλούτου που θέλει να επιβάλλει, την “πατριωτική εισφορά”, τόνισε ότι δεν μπορεί να πει με ακρίβεια πόσο είναι διότι δεν υπάρχει περιουσιολόγιο.

«Στόχος μου είναι να ηττηθεί στρατηγικά και εκλογικά ο κ. Μητσοτάκης»

Σε ερώτηση για την πολιτική του επιδίωξη, απάντησε: «Δεν επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή έχοντας ως στόχο ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή διότι πιστεύω ότι υπήρχε ανάγκη – για το πολιτικό σύστημα, για την παράταξή μου και για τη λειτουργία της δημοκρατίας – να επανέλθει η ισορροπία σε ένα πολιτικό σύστημα ανισόρροπο, χωρίς εναλλακτικό πόλο. Επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή διότι δεν υπήρχε προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Αν υπήρχε, θα έγραφα ένα δεύτερο βιβλίο. Μια χαρά πήγε και το πρώτο. ‘Αρα, λοιπόν, ο στόχος μου δεν είναι το 18%, το 17%, το 15% ή το 20%. Ο στόχος μου είναι να ηττηθούν στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να το πετύχω”.

«Δεν έχουμε κλείσει την πόρτα σε κανένα και καμία, απευθυνόμαστε στην κοινωνία»

«Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και σε όλες όσοι επιθυμούν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας και να γίνουν μέλη μας. Δεν έχουμε κλείσει τις πόρτες μας σε κανέναν. Όλοι όσοι έρθουν σε αυτή την προσπάθεια θα τεθούν με ίσους όρους στον κοινό αγώνα, στην κοινή προσπάθεια, τα ψηφοδέλτια θα τα αποφασίσουμε όταν έρθει η ώρα, με συλλογικές διαδικασίες”, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το τι θα γίνει με βουλευτές που παραιτήθηκαν και προσβλέπουν στην ένταξη τους στην ΕΛ.Α.Σ.

Για την υπόθεση των υποκλοπών

Σε ερώτηση σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών ο κ. Τσίπρας απάντησε:”Mε την ευκαιρία του ερωτήματός σας, μου δώσατε και εμένα την ευκαιρία να εκφράσω τη συμπαράστασή μου και τις ειλικρινείς ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στον ανιψιό του πρωθυπουργού που στην καταδίωξή του έφαγε τη σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό. Και να ευχηθώ, βέβαια, και καλά ξεμπερδέματα στο αφεντικό. Κοιτάξτε, η υπόθεση των υποκλοπών είναι ίσως η πιο κρίσιμη, η πιο σημαντική, το πιο σημαντικό θέμα που πρέπει να απασχολήσει και απασχολεί τους πολίτες, όχι τόσο, αλλά όσους θέλουμε να παίζεται με κανόνες δημοκρατίας, το πολιτικό παιχνίδι. Εδώ έχουμε ένα στίγμα στην ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, στο Δυτικό τουλάχιστον, αν είχαμε έναν παρόμοιο σκάνδαλο δεν θα μπορούσε να μείνει στη θέση του ο πρωθυπουργός. Είτε θα είχε παραιτηθεί, είτε θα είχε καθαιρεθεί από τον ίδιο του το κόμμα”.

«Ο τελευταίος που δικαιούται να μιλάει για απάτη είναι ο κ. Μητσοτάκης»

Σε ερώτηση για τον πρωθυπουργό που χαρακτήρισε “απάτη” το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ απάντησε: «Ο τελευταίος που δικαιούται να μιλάει για «απάτη» μέρες που είναι, απευθυνόμενος στους πολιτικούς του αντιπάλους, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Διότι η κυβέρνησή του έχει γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που διερευνά πραγματικές απάτες, όχι πολιτικές, πραγματικές». Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι “είναι αυτός που σέρνει τον χορό της τοξικότητας” και τόνισε την ανάγκη να σταματήσει η τοξική αντιπαράθεση και να μείνουν έξω από αυτή τα εθνικά θέματα.

Αναφέρθηκε επίσης στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και σημείωσε πως “το θέμα δεν είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης έκανε λάθη, αλλά ότι η απάτη συνεχίζεται”.

«Πλήρης δημοσιότητα και διαφάνεια και στο τελευταίο ευρώ της ΕΛ.Α.Σ»

Σε ερώτηση από που χρηματοδοτείται η ΕΛ.Α.Σ απάντησε: «Θα προβούμε σε μια καινοτομία για το πολιτικό σύστημα της χώρας, την οποία ελπίζω να ακολουθήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα. Θα κάνουμε δύο κινήσεις. Η πρώτη κίνηση είναι ότι θα θέσουμε σε πλήρη δημοσιότητα και διαφάνεια, σε πραγματικό χρόνο, και το τελευταίο ευρώ που έχουμε πάρει, και το τελευταίο ευρώ που θα έρχεται καθημερινά, από τους φίλους, τα μέλη, τους εθελοντές, όλους όσους συντρέχουν για να στηρίξουν το εγχείρημά μας. Από την στιγμή της έναρξης της λειτουργίας του τραπεζικού λογαριασμού της ΕΛ.Α.Σ., αλλά και καθημερινά, και αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο της καινοτομίας, θα έχουμε ένα application, μια εφαρμογή, στο διαδίκτυο, στο site της ΕΛ.Α.Σ., μέσα από την οποία θα έχει τη δυνατότητα κάθε πολίτης να βλέπει σε πραγματικό χρόνο ποια είναι τα χρήματα που έχουν μαζευτεί σε αυτήν την προσπάθεια του crowdfunding, το οποίο θα ξεκινήσουμε και αυτή είναι η νέα μεγάλη καμπάνια που ξεκινάμε, από την επόμενη εβδομάδα, μετά το τέλος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης”.

Σχετικά με το ζήτημα της επαναφοράς της 13ης σύνταξης είπε ότι υπάρχουν άλλες προτεραιότητες και όταν δημιουργηθεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος, τότε “η προτεραιότητά μας θα είναι η αύξηση, η ενίσχυση, της δύναμης, των συντάξεων, των συνταξιούχων μας”.

«Δεν θα γίνουν ανεκτές προσωπικές στρατηγικές στελεχών της ΕΛ.Α.Σ»

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ανεκτικός σε προσωπικές στρατηγικές κομματικών στελεχών και δήλωσε ότι αυτό δεν πρόκειται να επαναληφθεί». Σχετικά με την ανάρτηση του κ. Σιακαντάρη τόνισε πως με απόφαση και των δυο τους δεν είναι μέλος της ΕΛ.Α.Σ για να μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.

«Με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές»

Σε ερώτηση για το ΠΑΣΟΚ απάντησε πως “με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Αντίπαλος μας είναι ο κ. Μητσοτάκης”.

Ο κ. Τσίπρας ευχήθηκε “καλή επιτυχία” στον κ. Σαμαρά, εφόσον προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, είπε ότι κάτι τέτοιο θα επηρεάσει όλο το πολιτικό σύστημα και τόνισε πως είχαν “έντονη και σκληρή αντιπαράθεση, αλλά πολιτική αντιπαράθεση”.

Σε ερώτηση για την παρουσία του Πάνου Καμμένου στην κηδεία του Ράτκο Μλάντιτς απάντησε πως “δεν μπορείς να τιμάς ένα πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου”.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ τάχθηκε υπέρ της επανεξέτασης της στρατηγικής συνεργασίας με το Ισραήλ. Σε ότι αφορά στο σύστημα “Ασπίδα του Αχιλλέα” είπε ότι ο ίδιος θα έψαχνε να το αγοράσει από κάποια ευρωπαϊκή χώρα και αν δεν το έβρισκε θα το αγόραζε κι αυτός από το Ισραήλ και ζήτησε να ξεκαθαριστεί το θέμα με την πρόσβαση στον πηγαίο κωδικό.

Για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ κ. Νετανιάχου απάντησε πως αν ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός θα έμπαινε αυτόματα σε ισχύ στην Ελλάδα το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, όπως και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Επισήμανε, μάλιστα, πως κάτι τέτοιο πρέπει να έχει διαμηνύσει και η ελληνική κυβέρνηση γι αυτό δεν υπήρξε επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού στη χώρα μας.

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι από το 2019 και μετά εγκατέλειψε την εθνική στρατηγική της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, ακολουθεί μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική, ψάχνει για προστάτες αντί για συμμαχίες και δένεται χωρίς όρους στο άρμα της Δύσης.