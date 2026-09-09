ΠΑΣΟΚ: «Μόλις ο Σιακαντάρης άρχισε να “μαρτυράει” τη στρατηγική για συγκυβέρνηση ΕΛΑΣ-ΝΔ – δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν»

«Ο κ. Τσίπρας έχει ροπή στο ψέμα», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του σχετικά με την τοποθέτηση του προέδρου της ΕΛΑΣ για τον Γιώργο Σιακαντάρη.

«Σήμερα μας πληροφόρησε ότι ο συντάκτης της ιδεολογικής του διακήρυξης, Γιώργος Σιακαντάρης, δεν είναι στέλεχος του κόμματος του. Μόλις ο κ. Σιακαντάρης που άρχισε να ‘μαρτυράει’ τη στρατηγική της ΕΛΑΣ για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, … δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν. “Κατέβασαν” μάλιστα το όνομα του από την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ και τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

«Μόνο που η αλήθεια είναι επίμονη», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι «στις 13 Ιουλίου σε δεκάδες ειδησεογραφικά sites αναμεταδίδεται η επίσημη ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος Τσίπρα».

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «στους ‘400 του Τσίπρα’ όπως τιτλοφορούν πολλοί δημοσιογράφοι την είδηση, ο κ. Σιακαντάρης φιγουράρει στη θέση 322».

Τσίπρας: «Ο Σιακαντάρης δεν είναι στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ο Αλέξης Τσίπρας ρωτήθηκε για την ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη και απάντησε: «Είναι ένας διανοούμενος της Σοσιαλδημοκρατίας που συνέβαλε τα μέγιστα στη διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ., η οποία συντάχθηκε από πλειάδα διανοουμένων και επιστημόνων από τρεις διακριτούς χώρους της ευρύτερης Αριστεράς. Με δική του και δική μου επιλογή, δεν είναι στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ και δεν συμμετέχει σε κανένα από τα όργανά μας. Ο ίδιος θέλησε να έχει τη δυνατότητα να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις, χωρίς να τις ζυγίζει στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων. Ο κ. Σιακαντάρης είναι ένας από τους πολλούς διανοούμενους και επιστήμονες που βρίσκονται δίπλα μας. Κάθε φορά που εκφράζει τις απόψεις του, δεν πρέπει να τον ενοχλείτε και να τον ρωτάτε εάν ρώτησε τον Τσίπρα».