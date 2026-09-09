Δημοσκόπηση GPO: Στις 12,3 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ – Τι λένε οι πολίτες για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Κατά 12,3 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO, που παρουσιάστηκε την Τετάρτη (9/9) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 25,8%. Δεύτερο κόμμα είναι η ΕΛΑΣ με 13,5%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 10,8%. Ακολουθούν: Ελληνική Λύση 7,6%, ΚΚΕ 7,4%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, Φωνή Λογικής 3,1%, Ελπίδα για την Δημοκρατία 3%, ΜέΡΑ25 1,8%, Νέα Αριστερά 1,2%, ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, Νίκη 1%.

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 30,6%, ΕΛΑΣ 16%, ΠΑΣΟΚ 12,8%, Ελληνική Λύση 9%, ΚΚΕ 8,8%, Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, Φωνή Λογικής 3,7%, Ελπίδα για την Δημοκρατία 3,6%, ΜέΡΑ25 2,1%, Νέα Αριστερά 1,4%, ΣΥΡΙΖΑ 1,3%, Νίκη 1,2%.

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Θετικά και μάλλον θετικά αποτιμά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ το 36,2%.

Τα προγράμματα της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ

Η θετική αποτίμηση για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας είναι 24,6% και για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που έχει παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης 26,6%.

Κοστολογημένο και ρεαλιστικό θεωρεί το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη το 44,6%, του Αλέξη Τσίπρα το 20,4% και του Νίκου Ανδρουλάκη το 24,9%.

Στο ερώτημα ποιος από τους τρείς αρχηγούς σας έπεισε περισσότερο, το 25,9% απαντά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 15,5% ο Αλέξης Τσίπρας και το 10,6% και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το 45,9% απαντά κανένας από τους τρείς.

Στα εθνικά μας θέματα, το 51,2% ανησυχεί πολύ ή αρκετά για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία το επόμενο διάστημα, ενώ το 48,2% ανησυχεί λίγο ή καθόλου.