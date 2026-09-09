Γιώργος Μαζωνάκης: Οι καθηλωτικές του εμφανίσεις στο «The Voice»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε σε ηλικία 54 ετών έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Τα τελευταία δύο χρόνια είχε συμμετάσχει ως κριτής στο «The Voice», παράλληλα με τις εμφανίσεις του σε νυχτερινά κέντρα.

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Γιώργος Μαζωνάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς, είχε προκαλέσει μεγάλο σοκ και ανείπωτη θλίψη.
  • Παράλληλα με τις εμφανίσεις του σε νυχτερινά κέντρα, ο τραγουδιστής είχε συμμετάσχει στον μουσικό διαγωνισμό «The Voice» από τη θέση του κριτή.
  • Μέσα από το «The Voice», το «παιδί της νύχτας» είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει μία διαφορετική πτυχή της καλλιτεχνικής του παρουσίας στο τηλεοπτικό κοινό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλο είναι το σοκ και ανείπωτη η θλίψη μετά την είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς το απόγευμα της Τετάρτης (9/9). Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με τις εμφανίσεις του σε νυχτερινά κέντρα, ο τραγουδιστής συμμετείχε στον μουσικό διαγωνισμό «The Voice» από τη θέση του κριτή.

Η παρουσία του στο «The Voice»

Μέσα από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, το «παιδί της νύχτας», είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στο τηλεοπτικό κοινό και στους διαγωνιζομένους μία διαφορετική πτυχή της καλλιτεχνικής παρουσίας του.

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες από τις εμφανίσεις του Γιώργου Μαζωνάκη στο «The Voice».

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