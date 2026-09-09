Γιώργος Μαζωνάκης: Οι καθηλωτικές του εμφανίσεις στο «The Voice»

Μεγάλο είναι το σοκ και ανείπωτη η θλίψη μετά την είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς το απόγευμα της Τετάρτης (9/9). Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με τις εμφανίσεις του σε νυχτερινά κέντρα, ο τραγουδιστής συμμετείχε στον μουσικό διαγωνισμό «The Voice» από τη θέση του κριτή.

Η παρουσία του στο «The Voice»

Μέσα από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, το «παιδί της νύχτας», είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στο τηλεοπτικό κοινό και στους διαγωνιζομένους μία διαφορετική πτυχή της καλλιτεχνικής παρουσίας του.

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες από τις εμφανίσεις του Γιώργου Μαζωνάκη στο «The Voice».

Ό,τι και να πει το απογειώνει – Ο Γιώργος Μαζωνάκης καθηλώνει τη σκηνή του Voice

Μαγικός Μαζωνάκης σε ντουέτο με Μουζουράκη

Υπόκλιση στον έναν και μοναδικό Γιώργο Μαζωνάκη – Η σαγηνευτική ερμηνεία του ”Γιε μου, γιε μου»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδά το “Έλεγες” με το δικό του ξεχωριστό στιλ

Μάστορας και Μαζωνάκης μοιράζονται τη σκηνή και τραγουδούν “Να περνάς”