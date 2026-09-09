Γιώργος Μαζωνάκης: Το «αντίο» της Panik Records – «Άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα»

Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς, έχει σκορπίσει θλίψη στο πανελλήνιο. Η δισκογραφική του εταιρεία, Panik Records, αποχαιρετά τον δημοφιλή τραγουδιστή με μια ανακοίνωση, τονίζοντας το ανεξίτηλο αποτύπωμά του στην ελληνική μουσική.

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Γιώργος Μαζωνάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θλίψη στο πανελλήνιο έχει σκορπίσει η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Ο δημοφιλής τραγουδιστής πέθανε από ανακοπή καρδιάς, το απόγευμα της Τετάρτης, σε ηλικία μόλις 54 ετών.
  • Η Panik Records, η δισκογραφική εταιρεία του τραγουδιστή, εξέδωσε ανακοίνωση αποχαιρετισμού, αναφέροντας: «Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η οικογένεια της Panik αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη».

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Θλίψη στο πανελλήνιο έχει σκορπίσει η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Ο δημοφιλής τραγουδιστής πέθανε από ανακοπή καρδιάς, το απόγευμα της Τετάρτης, σε ηλικία μόλις 54 ετών.

Το «αντίο» της Panik Records

Η δισκογραφική εταιρεία του Γιώργου Μαζωνάκη, Panik Records, αναφέρει σε ανακοίνωσή της, τα εξής:

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«Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η οικογένεια της Panik αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, μια μοναδική φωνή, έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στις καρδιές μας».

 

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