Γιώργος Μαζωνάκης: Το «αντίο» της Panik Records – «Άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα»

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Θλίψη στο πανελλήνιο έχει σκορπίσει η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής πέθανε από ανακοπή καρδιάς, το απόγευμα της Τετάρτης, σε ηλικία μόλις 54 ετών.

Το «αντίο» της Panik Records

Η δισκογραφική εταιρεία του Γιώργου Μαζωνάκη, Panik Records, αναφέρει σε ανακοίνωσή της, τα εξής:

«Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η οικογένεια της Panik αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, μια μοναδική φωνή, έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στις καρδιές μας».