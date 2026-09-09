Γιώργος Μαζωνάκης: Το «αντίο» της Panik Records – «Άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα»

Θλίψη στο πανελλήνιο έχει σκορπίσει η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Ο δημοφιλής τραγουδιστής πέθανε από ανακοπή καρδιάς, το απόγευμα της Τετάρτης, σε ηλικία μόλις 54 ετών.
Το «αντίο» της Panik Records
Η δισκογραφική εταιρεία του Γιώργου Μαζωνάκη, Panik Records, αναφέρει σε ανακοίνωσή της, τα εξής:
«Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η οικογένεια της Panik αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, μια μοναδική φωνή, έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στις καρδιές μας».
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