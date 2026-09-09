Ντούα Λίπα: Έκανε κατακόρυφο πάνω σε SUP – Οι φωτογραφίες από την απόδρασή της στις ΗΠΑ

Η Ντούα Λίπα μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από την απόδρασή της στις ΗΠΑ. Ανάμεσα στις φωτογραφίες από την παραλία και την παρέα της, ξεχωρίζει ένα βίντεο στο οποίο κάνει κατακόρυφο πάνω σε SUP μέσα σε λίμνη.

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Lifestyle

Dua Lipa, Ντούα Λίπα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμιότυπα από την απόδρασή της με φίλες της στις ΗΠΑ μοιράστηκε η Ντούα Λίπα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
  • Ανάμεσα στο υλικό που ανάρτησε η τραγουδίστρια ξεχωρίζει ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να κάνει κατακόρυφο πάνω σε σανίδα SUP, ενώ βρίσκεται μέσα σε λίμνη.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησης, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην Ημέρα της Εργασίας στις ΗΠΑ, γράφοντας: «Όλοι έφυγαν από την πόλη για την Ημέρα της Εργασίας στις ΗΠΑ (Labour Day), οπότε, φυσικά, γιόρτασα κι εγώ την αργία».

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Στιγμιότυπα από την απόδρασή της με φίλες της στις ΗΠΑ μοιράστηκε η Ντούα Λίπα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου.

Ανάμεσα στο υλικό που ανάρτησε η τραγουδίστρια ξεχωρίζει ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να κάνει κατακόρυφο πάνω σε σανίδα SUP, ενώ βρίσκεται μέσα σε λίμνη.

Στις υπόλοιπες φωτογραφίες, η Ντούα Λίπα ποζάρει στην παραλία φορώντας διαφορετικά μαγιό, ενώ μοιράστηκε επίσης στιγμιότυπα με την παρέα της. Σε μία ακόμη εικόνα εμφανίζεται με μαύρο ημιδιάφανο φόρεμα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην Ημέρα της Εργασίας (Labour Day) στις ΗΠΑ, γράφοντας: «Όλοι έφυγαν από την πόλη για την Ημέρα της Εργασίας στις ΗΠΑ (Labour Day), οπότε, φυσικά, γιόρτασα κι εγώ την αργία».

Δείτε την ανάρτησή της

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DUA LIPA (@dualipa)

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