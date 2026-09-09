Ντούα Λίπα: Έκανε κατακόρυφο πάνω σε SUP – Οι φωτογραφίες από την απόδρασή της στις ΗΠΑ

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Στιγμιότυπα από την απόδρασή της με φίλες της στις ΗΠΑ μοιράστηκε η Ντούα Λίπα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου.

Ανάμεσα στο υλικό που ανάρτησε η τραγουδίστρια ξεχωρίζει ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να κάνει κατακόρυφο πάνω σε σανίδα SUP, ενώ βρίσκεται μέσα σε λίμνη.

Στις υπόλοιπες φωτογραφίες, η Ντούα Λίπα ποζάρει στην παραλία φορώντας διαφορετικά μαγιό, ενώ μοιράστηκε επίσης στιγμιότυπα με την παρέα της. Σε μία ακόμη εικόνα εμφανίζεται με μαύρο ημιδιάφανο φόρεμα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην Ημέρα της Εργασίας (Labour Day) στις ΗΠΑ, γράφοντας: «Όλοι έφυγαν από την πόλη για την Ημέρα της Εργασίας στις ΗΠΑ (Labour Day), οπότε, φυσικά, γιόρτασα κι εγώ την αργία».

Δείτε την ανάρτησή της