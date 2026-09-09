Γεωργιάδης: Μια παρατεταμένη ακυβερνησία είναι και εθνικά επικίνδυνη – Η Τουρκία όταν πετυχαίνει την Ελλάδα σε πολιτική αστάθεια προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί

Μια παρατεταμένη ακυβερνησία είναι και εθνικά επικίνδυνη, τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ερωτηθείς για την δήλωση του Γιώργου Φλωρίδη και την πιθανότητα να κάνουν «ντου» οι Τούρκοι στην Ελλάδα, εφόσον μείνει ακυβέρνητη η χώρα.

«Αν αυτό που συζητάμε είναι οι πιθανές συνέπειες της ακυβερνησίας, ναι, μια παρατεταμένη ακυβερνησία είναι και εθνικά επικίνδυνη. Τα Σεπτεμβριανά έγιναν όταν ο Παπάγος ήταν στο κρεβάτι, η τουρκική εισβολή έγινε στη Χούντα. Αυτό είναι ιστορική μνήμη και αφορά τις εκλογές, όποτε και αν γίνονται: Η Ελλάδα δεν είναι Δανία, Ολλανδία ή Βέλγιο», τόνισε ο υπουργός Υγείας μιλώντας στα Παραπολιτικά.

Όπως υπογράμμισε «μια παρατεταμένη ακυβερνησία στην Ελλάδα είναι πολλαπλώς επικίνδυνη, και εθνικά επικίνδυνη. Είναι κρίσιμος παράγοντας της ελληνικής Ιστορίας ότι η Τουρκία οποτεδήποτε πετυχαίνει την Ελλάδα σε πολιτική αστάθεια προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Αυτό είναι ιστορική μνήμη, δεν έχει να κάνει με τη δήλωση του Φλωρίδη. Αυτό είναι κάτι που ο Έλληνας ψηφοφόρος, όποτε κι αν ψηφίζει, θα πρέπει να το έχει πάντοτε στο μυαλό του. Η Ελλάδα δεν ούτε είναι Δανία ούτε Ολλανδία ούτε Βέλγιο» υπογράμμισε.

Σε άλλο σημείο, τόνισε πως «ιστορικά έχει αποδειχθεί οποτεδήποτε η Ελλάδα είχε παρατεταμένη ακυβερνησία, η Τουρκία κάτι μας πήρε. Από τα Σεπτεμβριανά μέχρι τα Ίμια. Οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο γίναν στα Ίμια. Δεν έχουμε εμείς αναγνωρίσει γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, όλη όμως η κουβέντα των Ιμίων και η ζημιά των Ιμίων έγινε με τον Ανδ. Παπανδρέου στο “Ωνάσειο”. Είναι αναντίρρητη ιστορική πραγματικότητα, η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια της ακυβερνησίας» και συμπλήρωσε πως «αν δεν έχουμε αυτοδυναμία και δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση και μείνουμε ακυβέρνητοι, θα κινδυνεύσει η χώρα».

Ερωτηθείς για το αν οι κυβερνήσεις συνεργασίας που έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια θα επέτρεπαν στον Ερντογάν να κάνει «ντου» όποτε θέλει, απάντησε: «Προφανώς όχι», τονίζοντας πως η αναφορά αφορούσε την ακυβερνησία. «Ιστορικά, οποτεδήποτε η Ελλάδα είναι σε παρατεταμένη ακυβερνησία, η Τουρκία κάτι μας πήρε, από τα Σεπτεμβριανά μέχρι τα Ίμια», επανέλαβε ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο έγιναν από τα Ίμια», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας βέβαια πως «δεν έχουμε αναγνωρίσει εμείς γκρίζες ζώνες, αλλά τότε έγινε ζημιά, με τον Α. Παπανδρέου στο ”Ωνάσειο”».

«Στην Ελλάδα σήμερα, όπως οδεύουμε στις εκλογές του 2027, πλην αυτοδύναμης ΝΔ, έχετε να προτείνετε κάποιο κυβερνητικό σχήμα; Εμείς προτείνουμε αυτοδυναμία», υπογράμμισε, διερωτώμενος αν υπάρχει «κανένα κόμμα που να θέλει να συνεργαστεί με άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή».

Στην επισήμανση πως αυτό δεν γίνεται πριν από τις εκλογές, είπε: «Σε όλη την Ευρώπη που έχουν κυβερνήσεις συνεργασίας, τα πιθανά κυβερνητικά σχήματα ανακοινώνονται πριν από τις εκλογές και όχι μετά». «Οι εκλογές του 2012 και του 2013 έγιναν με το πιστόλι στο κρόταφο, για να μη βγούμε από το ευρώ», δήλωσε, με φόντο πως δεν είχε υπάρξει προεκλογικά σχετική προαναγγελία. «Στην Ελλάδα δεν γίνονται κυβερνήσεις συνεργασίας, γίνανε με το ζόρι, στα μνημόνια. Η Ελλάδα δεν έχει κουλτούρα κυβερνήσεων συνεργασίας», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει απόφαση πως δεν θα συνεργαστεί, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συνεργάζεται με τον Τσίπρα», σημείωσε και πρόσθεσε: «Δεν υφίσταται σήμερα κανένα σενάριο καμίας συνεργασίας με κανέναν». Ερωτηθείς, δε, για τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι δεν πάμε σε δεύτερη κάλπη, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, είπε: «Ο πρωθυπουργός είπε για αυτοδυναμία».