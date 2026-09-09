Κωνσταντοπούλου στον Realfm 97,8: Δεν θα συνεργαστούμε με ΝΔ, ΕΛΑΣ και άλλα τέτοιου είδους μορφώματα

Για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, τις προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8 η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Πέρυσι, τέτοια εποχή, ανακοίνωσα ότι θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας στις αρχές Νοέμβρη του 2025. Πράγματι αυτό το κάναμε στις 10 Νοεμβρίου. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει ένα πάρα πολύ συγκροτημένο πρόγραμμα με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για τα οικονομικά ζητήματα, για τα ζητήματα προϋπολογισμού, για τα ζητήματα μισθών και συντάξεων. Είμαστε το μόνο κοινοβουλευτικό κόμμα που έχουμε καταθέσει προτάσεις, οι οποίες έχουν κοστολογηθεί, όπως η πρόταση νόμου που καταθέσαμε το 2023 για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και κοστολογήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Είναι ένα ποσό το οποίο σαφώς το αντέχει η οικονομία. Είναι 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για όλον το δημόσιο τομέα, για τους υγειονομικούς, για τους εκπαιδευτικούς μας, για τους πυροσβέστες, για τους ανθρώπους που εργάζονται στην πολιτική προστασία, στην κοινωνική πρόνοια, για τους δικαστικούς υπαλλήλους, για έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων που στηρίζουν το κοινωνικό κράτος δικαίου και τη λειτουργία του δημοσίου. Η επαναφορά αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος είναι μόλις 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, όταν η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι φέτος μόνο προπληρώνει τους δανειστές για το χρέος, το φερόμενο χρέος που θα έπρεπε να το αμφισβητήσει – έχουμε και για αυτό συγκροτημένες προτάσεις- 13 δισεκατομμύρια ευρώ» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου που θα παραχωρήσει συνέντευξη την Πέμπτη, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε πως δεν ισχύει το επιχείρημα της κυβέρνησης πως αυτά τα χρήματα που κατευθύνονται για την αποπληρωμή του χρέους, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν διαφορετικά.

«Αυτά τα λέει η κυβέρνηση για να κοροϊδεύει τον κόσμο και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό το παιχνίδι που παίζει στις πλάτες του ελληνικού λαού. Επειδή, είμαι η μόνη πολιτική αρχηγός που είμαι ειδικευμένη στο Διεθνές Δίκαιο και το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, έχω σπουδάσει και εργαστεί σε τρεις χώρες – δύο της Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες – και έχω μία μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα, αυτή η κοροϊδία πρέπει να σταματήσει. Υπάρχουν εργαλεία, αλλά ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να μην τα ενεργοποιεί. Επίσης ο κ. Μητσοτάκης είναι εκτεθειμένος, διότι εμφανίζεται δήθεν αδύναμος, ανίκανος και ανήμπορος να κάνει κάτι για τα funds και τις τράπεζες, δεν φορολογεί τα υπερκέρδη των τραπεζών, δεν ζητεί επιστροφή των χρημάτων της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών που είναι χρήματα του ελληνικού λαού, δεν καταργεί τα funds, ενώ οφείλει να το κάνει, αλλά αντίθετα συμπράττει με τις τράπεζες, συνεργάζεται με τις τράπεζες, χρωστάει στις τράπεζες 602 εκατ. ευρώ και δεν τα πληρώνει τα χρήματα αυτά και έχει και τη διαβεβαίωση ότι δεν θα έχει καμία συνέπεια.

Δηλαδή οι απλοί πολίτες, για μικρά χρέη, 1.000 ευρώ, 5.000 ευρώ ή λίγο μεγαλύτερα, αντιμετωπίζουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς και χάνουν τα σπίτια τους που τα έχουν φτιάξει με τον κόπο μιας ζωής και ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία που κυβερνά, χρωστά 602 εκατ. ευρώ και βγαίνει ο Γεωργιάδης και λέει ότι δεν θα πληρώσουμε ποτέ ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ και θέλουν να συγκυβερνήσουν μόνο με το ΠΑΣΟΚ που χρωστάνε οι δυο τους μαζί σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ» τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Τι είπε για το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα

Σχετικά με οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, σχολίασε: «Η Πλεύση Ελευθερίας αύριο θα ανακοινώσει μια σειρά και από προτάσεις και από λύσεις, γιατί ο κόσμος χρειάζεται λύσεις στα προβλήματα και ο κ. Μητσοτάκης είναι πρόβλημα και ο κ. Τσίπρας είναι επίσης πρόβλημα. Ήμουν πολύ καλή στα μαθηματικά, είχα 20. Δεν μπορώ να έχω έναν τύπο, τον κ. Τσίπρα ο οποίος δεν γνωρίζει αγγλικά, μιλάει κορακίστικα και πάει στα διεθνή φόρα και κάνει τη χώρα ρεζίλι, όπως έκανε με τον Κλίντον, αλλά και βάζει ανθρώπους που δεν γνωρίζουν απλή αριθμητική και μπερδεύουν τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση. Φανταστείτε να πέσουμε στα νύχια τέτοιων ανθρώπων. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εμείς χρειαζόμαστε σοβαρές προσεγγίσεις και σοβαρές τοποθετήσεις».

Το ενδεχόμενο συνεργασιών μετά τις εκλογές

Ερωτηθείσα εάν αποκλείει συνεργασία με άλλα κόμματα μετά τις εκλογές, η κ. Κωνσταντοπούλου απάντησε: «Θα δούμε μετά τις εκλογές ποια θα είναι η συνθήκη, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Αν πράγματι γίνουν εκλογές σε 8 μήνες, όπως προαναγγέλλει ο κ. Μητσοτάκης, ή σε 6 μήνες, από Μάρτιο μέχρι Μάιο δηλαδή, ή σε 9 μήνες, όπως είπε, υπαινίσσονται οι συνεργάτες του, είναι ένας τεράστιος πολιτικός χρόνος. Θα δούμε και ποια θα είναι η εκλογική αποτύπωση, τι θα πει ο λαός. Έχει τεράστια σημασία η λαϊκή εντολή και η ετυμηγορία και τι θα αποτυπωθεί στη Βουλή. Είναι σαφές και απολύτως βέβαιο ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν πρόκειται να συνεργαστεί ούτε με Νέα Δημοκρατία, ούτε με Τσίπρα, ούτε με άλλα τέτοιου είδους μορφώματα».

Αρνητική εμφανίστηκε και στο ενδεχόμενο συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Όχι, δυστυχώς. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει ψηφίσει μνημόνια και έχει και αρκετούς νέους βουλευτές και κάποιους καλούς βουλευτές που ούτε έχουν ψηφίσει μνημόνια, ούτε έχουν βρώμικα χέρια, όπως έχει ο Βενιζέλος και άλλοι τέτοιοι. Θα μπορούσε να γυρίσει στη σελίδα το ΠΑΣΟΚ. Επέλεξε αντ’ αυτού να μιλάει μυστικά με τη Νέα Δημοκρατία και να συνδιαλέγονται για το ποιους θα τοποθετήσουν στις ανεξάρτητες αρχές, κρυφά από την αντιπολίτευση, να μην παίρνει θέση σε κομβικά ζητήματα, όπως είναι η τοποθέτηση Στουρνάρα, που αν δεν έβαζα τις φωνές θα τον ψήφιζαν για τρίτη θητεία».

Σχετικά με τον Γιάννη Στουρνάρα είπε συγκεκριμένα: «18 χρόνια, ούτε αυτοκράτορας. Στα ελληνικά χρονικά είναι τρομακτικό το διάστημα, 18 χρόνια να είναι διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας ένα πρόσωπο, την ώρα που το τραπεζικό σύστημα έχει αποτύχει ξανά και ξανά, και κυρίως την ώρα που το τραπεζικό σύστημα είναι τόσο επιθετικό προς τους πολίτες. Απλοί πολίτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εργαζόμενοι συνταξιούχοι δεν μπορούν να δανειστούν από τις τράπεζες. Μπορεί να δανειστεί μόνο ο κ. Μητσοτάκης ή ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτό είναι ένα σύστημα που εμείς θέλουμε να το αποτινάξουμε».

Τι είπε για τα εθνικά θέματα

Για τα εθνικά θέματα, η κ. Κωνσταντοπούλου κλήθηκε να σχολιάσει την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων το τελευταίο διάστημα, ενώ ρωτήθηκε εάν ανησυχεί για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου και αν η κυβέρνηση κινείται ορθά στο συγκεκριμένο πεδίο ή πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικό.

«Η θέση της Πλεύσης Ελευθερίας είναι κρυστάλλινη. Έχουμε πολύ αυστηρές θέσεις για τα ζητήματα των εθνικών μας θεμάτων, που δυστυχώς η κυβέρνηση δεν τα διεκδικεί. Είναι εξωφρενικό να κάνει business ο κ. Μητσοτάκης με την Τουρκία του Ερντογάν, την ίδια ώρα που ο Ερντογάν αμφισβητεί και τα ελληνικά δίκαια και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά και τα δίκαια της Κύπρου. Και είναι εξωφρενικό, πραγματικά υπάρχει τεράστια ευθύνη και στον κ. Μητσοτάκη και στον κ. Χρυστοβουλίδη για το γεγονός ότι αντί να προβάλλουν τα δίκαια της Ελλάδας και της Κύπρου έναντι μιας Τουρκίας η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, συμπράττουν με το Ισραήλ του Νετανιάχου, το οποίο επίσης παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και είναι δύναμη κατοχής», τόνισε.

«Αναγγέλλουν Ασπίδες του Αχιλλέα, που είναι αμφισβητούμενο αν θα έχει η Ελλάδα τον πηγαίο κώδικα, την ίδια ώρα που υπάρχει μείζον ζήτημα παρακολουθήσεων ολόκληρης της κυβέρνησης με χαρακτηριστικά κατασκοπείας και ξέρετε πολύ καλά ότι εθνική ανεξαρτησία, εθνική κυριαρχία και εθνική πολιτική δεν υπάρχει με κυβέρνηση παρακολουθούμενη και εκβιαζόμενη. Αυτό λοιπόν είναι επίσης ένα μείζον θέμα.

Μείζον θέμα είναι η σύμπραξη με τον Νετανιάχου, ο οποίος είναι καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ήδη δημοσιεύει ο ισραηλινός Τύπος ότι γνώριζε για την επικείμενη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και δεν έκανε τα δέοντα για να προστατεύσει τον πληθυσμό», υπογράμμισε.

Τι είπε για την τραγωδία στην Τανάγρα

«Είναι τεράστιο επίσης θέμα η πτώση του Φάντομ πριν από λίγες μέρες στην Τανάγρα, σε επίδειξη. Χάσαμε δύο πολύτιμους πιλότους μας. Χάνουμε πιλότους μας με φοβερή συχνότητα και αδικία γιατί διαφυλάσσουν τον εναέριο χώρο μας, την ώρα που η κυβέρνηση δεν επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο στα 10 μίλια τουλάχιστον για να εναρμονιστεί με τον εναέριο χώρο, και στα 12 μίλια προκειμένου να εναρμονιστεί με την επέκταση που κάναμε πριν από σχεδόν 6 χρόνια πια», συνέχισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Ιανουάριος του 2021 ήταν η επέκταση στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Αυτή τη στιγμή έχει παγιωθεί ένα διττό καθεστώς και ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να εμφανίζεται και να λέει όταν κρίνει η Ελλάδα θα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο, διότι έχει μόνος του οδηγήσει στην παγίωση ενός διπλού καθεστώτος. Οι πιλότοι επωμίζονται τις αναχαιτίσεις και τη διαφύλαξη του εναέριου χώρου την ώρα που οι καρεκλοκένταυροι κηφήνες της εξουσίας στρογγυλοκάθονται και απολαμβάνουν τα προνόμια τους και φτάσαμε να χάσουμε δύο πιλότους σε αχρείαστη διαδικασία επίδειξης για την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο της Τανάγρας το 2025 είχε εκδώσει ομόφωνο ψήφισμα κατά του air show, λέγοντας ότι είναι επικίνδυνο, ότι τίθεται σε κίνδυνο και ο πληθυσμός. Και από ό,τι ενημερώνομαι από το 2014 υπάρχουν διαμαρτυρίες» κατέληξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στην εισαγγελική πρόταση στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη για την ενοχή των 2 ψαράδων για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, κάνοντας λόγο για μία πολύ σημαντική εξέλιξη.

«Εμείς στις επόμενες μέρες -και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και εγώ και οι εξαιρετικοί μας συνάδελφοι, ο Κώστας Παπαδάκης, ο Μανώλης Φωτάκης και ο Βασίλης Λεμπέσης- θα κάνουμε τις αγορεύσεις μας και μέσα στον μήνα πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία» είπε.