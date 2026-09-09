Θεσσαλονίκη: Ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε σε στάση – Τέσσερις τραυματίες, μία 60χρονη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Σοβαρό τροχαίο με εμπλοκή ηλεκτρικού λεωφορείου συνέβη πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη.

Το ατύχημα συνέβη περίπου στη 1 το μεσημέρι, όταν το λεωφορείο έπεσε στη στάση ΚΑΝ-ΚΑΝ επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, στη Νεάπολη, όπου πολίτες περίμεναν δρομολόγιο των αστικών συγκοινωνιών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματίες.

Τέσσερις τραυματίες

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο περιστατικό φαίνεται ότι ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία.

Οι τραυματίες είναι τέσσερις, εκ των οποίων οι δύο είναι γυναίκες, και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι ίδιες πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι μία 60χρονη έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και θα υποβληθεί άμεσα σε αξονική τομογραφία. Μία 32χρονη γυναίκα φέρει κάταγμα στη λεκάνη και στα κάτω άκρα.

Οι άλλοι δύο είναι πιο ελαφρά τραυματισμένοι.

Δείτε εικόνες από το thestival.gr