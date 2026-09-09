Επεισόδια στη δομή Σιντικής: Ομάδα 40 ατόμων εκτόξευσε πέτρες εναντίον αστυνομικών και προσπάθησε να διαφύγει

Σοβαρή αναταραχή προκλήθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (8/9/2026), στην κλειστή ελεγχόμενη δομή, στο Κλειδί Σιντικής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 23:00, το βράδυ, ομάδα περίπου 40 ατόμων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, άρχισε να εκτοξεύει πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Όπως ήταν αναμενόμενο, προκλήθηκαν ζημιές σε τμήμα του συρματοπλέγματος, από το οποίο επιχείρησαν να διαφύγουν, πριν από την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, η οποία ήταν άμεση και το περιστατικό τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στη δομή της Σιντικής φιλοξενούνται σήμερα 332 άτομα, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών, για αποσυμφόρηση της εγκατάστασης.

Όπως έχει επισημάνει ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών, Γιάννης Κούνιος, οι επανειλημμένες φθορές έχουν επηρεάσει σημαντικά τις υποδομές ασφαλείας της δομής. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ζητείται η μεταφορά όσων μένουν εκεί, σε άλλες πιο κατάλληλες δομές, καθώς οι συγκεκριμένες, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, κυρίως στους φράχτες, και τις εγκαταστάσεις, που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη.

Στα προηγούμενα επεισόδια που έχουν σημειωθεί, έχουν καταγραφεί ζημιές στην Α΄ και Β΄ πτέρυγα, και στην Δ΄ πτέρυγα. Ως αποτέλεσμα, σήμερα το σύνολο των 332 ατόμων φιλοξενείται στη Γ΄ πτέρυγα, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σημαντικό τμήμα της περίφραξης, έχει επίσης καταστραφεί.

Παράλληλα, παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα της επιστροφής των 93 μεταναστών στο Μπανγκλαντές. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης είχε αναφέρει στη Βουλή, ότι μετά τη σχετική συμφωνία με το Μπανγκλαντές, έχουν προγραμματιστεί τρεις πτήσεις για την επιστροφή τους.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την υλοποίηση των επιστροφών, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών. Με αφορμή και το νέο περιστατικό, ο κ. Κούνιος επανέλαβε, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερρών, την ανάγκη άμεσης παρέμβασης για την αποκατάσταση των υποδομών ασφαλείας και την αποσυμφόρηση της δομής.