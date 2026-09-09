Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: «Εντελώς διαφορετική πλέον η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας» λέει η Δημογλίδου – Τι άλλαξε στην ΕΛ.ΑΣ

Στο θέμα της γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, μετά το βούλευμα για την παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση, αναφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης (9/9) η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα η Κωνσταντία Δημογλίδου, επισήμανε τις αλλαγές που έχουν γίνει στον τρόπο διαχείρισης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας μετά την συγκεκριμένη γυναικοκτονία που συγκλόνισε το Πανελλήνιο.

«Γι’ αυτό υπάρχει και αυτή η απόφαση ώστε να παραπεμφθούν σε δίκη τέσσερις αστυνομικοί. Βέβαια, για τον καθένα θα αποφασίσει η Δικαιοσύνη ξεχωριστά ποια είναι η ευθύνη τους σε αυτό το περιστατικό», ανέφερε η κ. Δημογλίδου.

Όπως σημείωσε, στην περίπτωση της Κυριακής Γρίβα, μια γυναίκα έφτασε σε αστυνομική υπηρεσία και τελικά έφυγε αβοήθητη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. «Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος έφτασε σε μια αστυνομική υπηρεσία, όπως αναφέρατε και εσείς, και ουσιαστικά έφυγε αβοήθητος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, προφανώς και είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος που αντιμετωπίζονται τα περιστατικά από την Ελληνική Αστυνομία», τόνισε.

65 εξειδικευμένα γραφεία για την ενδοοικογενειακή βία

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. υποστήριξε ότι οι αλλαγές μπορούν πλέον να διαπιστωθούν από τις γυναίκες που απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Όπως ανέφερε, λειτουργούν 65 εξειδικευμένα γραφεία σε όλη τη χώρα, με προσωπικό που έχει λάβει ειδική εκπαίδευση για τη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

«Κάθε γυναίκα που φτάνει σε μια υπηρεσία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να το διαπιστώσει αυτό», είπε, υπογραμμίζοντας ότι το εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να αντιληφθεί ακόμη και ζητήματα τα οποία το ίδιο το θύμα ενδέχεται να μην είναι σε θέση ή να μη θέλει να αναφέρει στους αστυνομικούς.

Η κ. Δημογλίδου αναφέρθηκε και στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες μέχρι να αποφασίσουν να απευθυνθούν στην Αστυνομία. Όπως είπε, στις περισσότερες περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι η κακοποίηση έχει ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν, όμως υπάρχει μια συγκεκριμένη στιγμή κατά την οποία το θύμα βρίσκει τη δύναμη να καταγγείλει όσα συμβαίνουν.

«Θεαματικά αποτελέσματα» από το Panic Button

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εφαρμογή Panic Button, η οποία, όπως είπε, έχει καταγράψει «θεαματικά αποτελέσματα».

«Υπάρχουν περιστατικά στα οποία επενέβησαν οι αστυνομικοί επειδή το θύμα χρησιμοποίησε την εφαρμογή και ουσιαστικά σώθηκε την τελευταία στιγμή από τα χέρια του κακοποιητή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, έχει αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η Δικαιοσύνη τις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, με τη χρήση περιοριστικών όρων και την προφυλάκιση, αλλά και με δυνατότητες παράτασης της κράτησης, ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη ασφάλεια στο θύμα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ακόμη και ανώνυμες καταγγελίες εξετάζονται

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. διευκρίνισε ότι η παρέμβαση των αρχών δεν προϋποθέτει πλέον απαραίτητα καταγγελία από το ίδιο το θύμα.

«Ακόμη και αν η καταγγελία δεν προέρχεται από το ίδιο το θύμα, αλλά από κάποιο τρίτο πρόσωπο, ακόμη και μία ανώνυμη καταγγελία εξετάζεται, παρόλο που το θύμα μπορεί να μη θέλει να κινήσει τη διαδικασία», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής βίας διώκονται αυτεπάγγελτα, γεγονός που επιτρέπει στους αστυνομικούς να διερευνήσουν μια υπόθεση ακόμη και όταν δεν υπάρχει καταγγελία από την πλευρά του θύματος.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε με αυτόν τον τρόπο ότι μετά την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα έχουν γίνει αλλαγές τόσο στη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών όσο και στο θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση και την προστασία των θυμάτων.